Xsolla s'associe à la Cyprus Game Makers Association (CYGMA) alors que l'île s'affirme comme un pôle de développement de jeux vidéo

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, entreprise commerciale internationale de jeux vidéo qui accompagne les développeurs dans le lancement, le développement et la monétisation de leurs jeux, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec la Cyprus Game Makers Association (CYGMA). Cette collaboration offrira aux créateurs et studios du réseau CYGMA un soutien concret, une expertise sectorielle et un accès à des outils commerciaux de pointe, permettant ainsi aux studios chypriotes de proposer leurs titres aux joueurs du monde entier.

Ce partenariat se noue alors que Chypre continue d'attirer les talents du développement de jeux vidéo, grâce à un contexte économique favorable et à une communauté créative en pleine expansion. Grâce à cette collaboration avec CYGMA, Xsolla ambitionne d'accélérer le développement et d'offrir davantage de possibilités aux développeurs en éliminant les obstacles commerciaux et de distribution qui interdisent souvent l'accès des studios émergents aux marchés internationaux.

Dans le cadre de cet accord et en collaboration avec CYGMA, Xsolla sponsorisera une série d'initiatives sectorielles, notamment des ateliers et des conférences animés par des spécialistes expérimentés du secteur du jeu vidéo. Les spécialistes de Xsolla travailleront directement avec les développeurs de la région afin de les aider à résoudre les problématiques commerciales concrètes, allant de l'intégration des systèmes de paiement multidevises et multirégionaux à l'optimisation des stratégies de monétisation pour une distribution mondiale. Les studios participants auront également accès à la suite d'outils de commerce et de monétisation de Xsolla, qui bénéficieront ainsi de la même infrastructure que celle utilisée par plus de 1 500 développeurs de jeux à travers le monde.

« Nous sommes très heureux de nous associer à CYGMA et de soutenir la très dynamique communauté des joueurs à Chypre », a déclaré Chris Hewish, président de Xsolla. « Le pays regorge de talents exceptionnels, et notre objectif est de mettre à la disposition de ces développeurs tous les atouts nécessaires pour présenter leurs jeux à un public international. Grâce à ce partenariat, nous investissons non seulement dans des outils, mais aussi dans la mise en place de tous les éléments indispensables à la croissance à long terme d'un écosystème auquel nous adhérons. »

Pour en savoir plus sur le partenariat de Xsolla avec la Cyprus Game Makers Association (CYGMA), rendez-vous sur : https://xsolla.pro/CYGMA

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise commerciale internationale qui propose des outils et des services performants pour permettre aux développeurs de relever les défis inhérents à l'industrie du jeu vidéo. Des studios indépendants aux grands éditeurs, les entreprises s'associent à Xsolla pour les aider à financer, distribuer, commercialiser et monétiser leurs jeux. Convaincue du bel avenir des jeux vidéo, Xsolla s'est donné pour mission de créer des opportunités et de mettre constamment de nouvelles ressources à la disposition des créateurs. Basée et enregistrée à Los Angeles, en Californie, Xsolla exerce ses activités en tant que commerçant enregistré et a aidé plus de 1 500 développeurs de jeux à toucher davantage de joueurs et à développer leurs activités dans le monde entier. Avec davantage de leviers de rentabilité et de méthodes pour gagner, les développeurs disposent de tout ce dont ils ont besoin pour profiter pleinement du jeu.

Pour en savoir plus, visitez xsolla.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.