Biocytogen verkündet strategische Kooperation mit Moonlight Bio zum Voranbringen von Zelltherapien mittels Bibliothek von Antikörperbindern

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315), ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Forschung und Entwicklung neuartiger antikörperbasierter Medikamente mit innovativen Technologien vorantreibt, gab heute eine strategische Kooperation mit Moonlight Bio, Inc., einem Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Seattle, das richtungsweisend im Bereich fortschrittlicher Zelltherapien ist, bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft sollen hochmoderne Zelltherapien für einige der anspruchsvollsten und am schwierigsten zu behandelnden Krebsarten entwickelt werden.

Dr. Yuelei Shen, Präsident und CEO von Biocytogen, sagte: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Moonlight Bio, einem führenden Wegbereiter für fortschrittliche Zelltherapien. Diese strategische Kooperation nutzt unsere proprietäre Standardbibliothek vollständig menschlicher Antikörper, um die Entwicklung hochmoderner Zelltherapien für schwierig behandelbare Krebsarten zu beschleunigen. Sie zeigt zudem die Vielseitigkeit und den breiten Anwendungsbereich der Antikörperentdeckungsplattformen von Biocytogen, die über die herkömmlichen Arzneimittelmodalitäten hinausgehen. Indem wir unsere Expertise kombinieren, werden wir in die Lage versetzt, die Entwicklung transformativer Zelltherapien zu beschleunigen, die bei Patienten, die gegen die aggressivsten Krebsarten kämpfen, die Resistenz beseitigen und ihnen neue Hoffnung geben könnten.“

Im Rahmen der Vereinbarung wird Biocytogen seine Standardantikörperbinder gegen therapeutische Ziele einsetzen, und Moonlight Bio wird die vorklinische Entwicklung von Zelltherapien beaufsichtigen.

Über Biocytogen

Biocytogen (SSE: 688796; HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Forschung und Entwicklung neuartiger antikörperbasierter Medikamente mithilfe innovativer Technologien vorantreibt. Auf der Grundlage der Genom-Editierung hat Biocytogen eine Dual-Engine-Plattform etabliert, die eine vollständig humane Antikörperbibliothek mit einem breit gefächerten Portfolio zielgerichteter humanisierter Mausmodelle kombiniert und einen systematischen Ansatz zur Beschleunigung der globalen Arzneimittelforschung und -entwicklung ermöglicht.

Biocytogen hat seine proprietären RenMice® (RenMab® /RenLite® /RenNano® /RenTCR™/ RenTCR mimic™) unabhängig entwickelt. Diese ermöglichen die Entdeckung vollständig humaner monoklonaler, bispezifischer und multispezifischer Antikörper sowie bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, humanisierter VHH-Antikörper (hu-VHH) und TCR-mimic-Antikörper. Darüber hinaus hat Biocytogen mit RenSuper™ Biologics eine Untermarke etabliert, um globale Partnerschaften für eine sofort nutzbare Bibliothek mit mehr als einer Million vollständig humaner Antikörpersequenzen für mehr als 1.000 Targets im Rahmen weltweiter Kooperationen zu erschließen. Bis zum 31. Dezember 2025 wurden weltweit mehr als 350 Entwicklungs-/Lizenzierungs-/Übertragungsvereinbarungen für therapeutische Antikörper und mehrere klinische Wirkstoffe geschlossen, darunter wichtige Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen ist Vorreiter bei der Entwicklung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung und bietet derzeit unter seiner Untermarke BioMice™ mehrere tausend einsatzbereite Tier- und Zellmodelle sowie präklinische Pharmakologie- und Dienstleistungen für die Genom-Editierung für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Beijing und verfügt über Niederlassungen in China (Haimen, Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco, San Diego) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen unter https://biocytogen.com.

Über Moonlight Bio, Inc.

Moonlight Bio, Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen in der vorklinischen Phase mit Sitz in Seattle, WA, dessen Ziel darin besteht, Zelltherapien mit mehr Wirkstärke zu entwickeln, die Krebspatienten neue Hoffnung geben. Die Kerntechnologien von Moonlight sollen der enttäuschenden Tatsache begegnen, das Therapien für solide Tumore nicht ausreichend wirksam sind, um die tiefen und anhaltenden Reaktionen zu bewirken, die Patienten dringend benötigen. Weitere Informationen zu Moonlight Bio erhalten Sie über LinkedIn und unter http://www.moonlightbio.us/.

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