宝可梦集换式卡牌游戏登陆东京都厅舍！

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为推动夜间旅游发展，东京都厅正在开发新的景点，为这座首都的夜色增添光彩。作为该举措的一部分，标志性建筑东京都厅第一本厅舍全年推出投影映射秀，让建筑外立面化身为光影与声音交织的画布。

我们高兴地宣布，以今年迎来30周年庆典的全球人气游戏“宝可梦集换式卡牌游戏”为灵感的全新投影映射秀正式启幕。“宝可梦集换式卡牌游戏：东京璀璨之夜”已于3月20日（周五，法定假日）盛大推出。

开幕当天举办了一场特别活动，邀请桃月梨子、Gorgeous、土佐兄弟与皮卡丘作为特别嘉宾亮相。他们与现场聚集的5000名观众一道，为首场放映进行倒计时。

全新作品开幕日精彩瞬间

“宝可梦集换式卡牌游戏：东京璀璨之夜”

开幕日吸引约8000名观众到场

3月20日（周五，法定假日）放映首日，共有约8000名观众齐聚东京都厅广场，其中包括宝可梦集换式卡牌游戏粉丝、国际游客和家庭。

现场观众纷纷分享热情反馈：“看到喜欢的宝可梦投射在东京都厅舍上，场面震撼又令人印象深刻”，“活动中看到皮卡丘出现真是太可爱了。这成了我们东京之旅的美好回忆”。

“我们真切感受到了嘉宾们对宝可梦的喜爱！”观众们在这座获得吉尼斯世界纪录(Guinness World Records™)认证的巨型投影幕布上，沉浸式体验了栩栩如生的宝可梦集换式卡牌游戏的世界。

开幕日活动亮点

皮卡丘、桃月梨子、Gorgeous、土佐兄弟共同为首场放映倒计时

开幕日活动中，皮卡丘与桃月梨子、Gorgeous、土佐兄弟一同参与对谈并带领现场观众为首场放映倒计时。随着观众们齐声高喊“皮卡丘！”，皮卡丘惊喜登场，现场瞬间爆发出热烈欢呼。在嘉宾们的号召下，首场放映正式开始，现场气氛被推向高潮。

放映结束后，桃月梨子评论道：

“我今年也刚好30岁，和宝可梦集换式卡牌游戏的30周年同岁！我一直很想和宝可梦合作，能在这个不可思议的作品于东京都厅舍投影首映的日子来到现场，我感到无比荣幸。演出充分利用了大楼的结构，创造出宝可梦仿佛要跃然而出的瞬间，这尤其让我感动。”

Gorgeous也向粉丝们分享道：“场面真的太震撼、太令人兴奋了！看到巨大的喷火龙就在眼前，还有宝可梦们惊人的真实感和活力，真是太棒了。许多我想看到的宝可梦都登场了。这是最棒的！大家一定要亲自来现场看看！”

担任嘉宾主持的土佐兄弟补充道：“真实感太强了，仿佛真的在现实中见到了宝可梦。画面质量超高，让人感觉传说中的宝可梦就在眼前。请一定要来东京都厅舍亲眼看看！”

在众人的精彩发言中，开幕日活动圆满落幕。

关于宝可梦集换式卡牌游戏

宝可梦集换式卡牌游戏(Pokémon TCG)是日本首款成熟的集换式卡牌游戏，还原了“宝可梦”电子游戏中的对战与收集元素。

关于新作

“宝可梦集换式卡牌游戏：东京璀璨之夜”

作品名称

“宝可梦集换式卡牌游戏：东京璀璨之夜”

核心亮点

这场投影映射秀以风靡全球的宝可梦集换式卡牌游戏为灵感，将投射于东京都厅舍的外墙之上。

卡牌上的宝可梦形象与游戏的标志性视觉元素通过灯光和投影技术呈现出三维立体效果，在大楼的夜间天际线上勾勒出奇幻场景。

这款跨越语言、世代和地域的经典宝可梦集换式卡牌游戏，将以极具冲击力的规模，为观众带来沉浸式视觉体验。

放映时间（3月）

[周末及假日] 晚上6:30/7:30/9:00

*上述时段外还将放映其他节目。

*4月及以后的放映时间请查阅官方网站。

东京都厅舍投影映射秀： “东京夜与光”概述

日期： 每日（恶劣天气除外） 投影区域： 东京都厅第一本厅舍东侧墙面 观赏地点： 东京都厅广场

（东京都新宿区西新宿2-8-1） 放映时间： 晚上6:30/7:00/7:30/8:00/8:30/9:00/9:30 （以上为3月时段。最新日程请访问官网。）

https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/ 主办单位： 东京都厅、

东京投影映射执行委员会 补充说明： 本项目秉持环保理念，采用绿色能源供电，已获吉尼斯世界纪录官方认证为“全球最大规模永久性建筑投影映射展示”。 Expand

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