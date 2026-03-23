Claranova et Reverso signent un partenariat stratégique et lancent une plateforme IA-native d’intelligence documentaire multilingue pour les entreprises

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

(Paris:ALCLA):

Une nouvelle génération d’intelligence documentaire

Les deux groupes ont développé une plateforme d’intelligence documentaire multilingue conçue nativement autour de l’intelligence artificielle et destinée aux environnements professionnels exigeants et réglementés.

Cette solution allie l’intelligence artificielle, les technologies avancées d'Avanquest en matière d’extraction, de compréhension et de traitement des PDF et les technologies multilingues de Reverso. Elle permet ainsi aux organisations de comprendre, traduire et éditer des documents complexes tout en conservant leur structure et leur mise en page. Elle combine compréhension intelligente du contenu, traduction contextuelle métier et restitution fidèle du document dans une vue « côte à côte ». Cette visualisation en parallèle permet à l’utilisateur de modifier et d’éditer de façon instantanée et assistée son document dans un environnement PDF sécurisé. Cette avancée technologique constitue un élément clé et un véritable facteur de différenciation.

Une architecture différenciante conçue pour les environnements réglementés

Contrairement aux solutions reposant sur des modèles d’IA générative génériques (LLM) opérés par des tiers, la plateforme s’appuie sur une architecture documentaire propriétaire intégrée. Les documents restent ainsi dans un environnement maîtrisé, permettant aux entreprises de garder le contrôle sur leurs données et leurs flux documentaires, tout en facilitant la conformité avec les exigences de protection des données dans les environnements sensibles ou fortement réglementés.

Cette approche crée un avantage compétitif durable, fondé sur la maîtrise de la chaîne documentaire plutôt que sur l’accès interchangeable à des moteurs d’intelligence artificielle génériques.

Un levier stratégique de croissance

Cette alliance s’inscrit dans la stratégie de recentrage du Groupe vers des activités logicielles B2B à plus forte valeur ajoutée, fondées sur des actifs technologiques propriétaires et sur des usages professionnels récurrents.

“Quand l’intelligence artificielle est intégrée au cœur d’une architecture documentaire maîtrisée, on ne parle plus d’un simple outil, mais d’un nouveau standard pour les usages documentaires professionnels, capable de transformer toute la chaîne de valeur du document, de sa compréhension à son exploitation.”

Eric Gareau, Directeur Général de Claranova

“Depuis plus de 8 ans, Reverso intègre une IA maitrisée, pour offrir des outils de traduction performants, personnalisables et sécurisés, convenant aux environnements réglementés. Avec Avanquest, nous intégrons des outils puissants pour gérer des documents complexes et graphiques (PDF). Combinés à notre technologie de traduction performante et frugale, nous couvrons ainsi tous les besoins de la documentation multilingue.”

Théodore Hoffenberg, Fondateur et Président de Reverso

Le déploiement mondial de cette solution devrait débuter au 2ᵉ trimestre 2026.

À propos de Claranova :

Claranova est un éditeur de logiciels SaaS innovant qui vise à simplifier l’usage du numérique au quotidien sur les segments Document (PDF), Utilitaires/Sécurité et Photo. Ses solutions commercialisées dans plus de 160 pays (94% du CA réalisé à l’étranger), intègrent les dernières technologies d’intelligence artificielle afin d’exploiter les données, d'automatiser les usages et d’améliorer l’expérience utilisateur. Ses produits déclinés en de multiples versions et langues reposent sur des modèles de revenus fortement récurrents.

Bénéficiant d’une base historique solide en B2C, Claranova accélère son développement sur le B2B en valorisant ses briques technologiques afin de répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de gestion et d’amélioration des flux opérationnels.

Claranova est éligible au PEA-PME

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :

https://www.claranova.com ou https://x.com/claranova_group

À propos de Reverso :

Reverso est un leader mondial dans la traduction en ligne et les outils linguistiques, aidant des millions de personnes et de professionnels à lire, écrire, apprendre et communiquer à travers les langues du monde. Pour plus de 100 combinaisons linguistiques, Reverso fournit une traduction contextuelle basée sur l’IA (voix, image, texte et document) ainsi qu’un écosystème d’apprentissage tout-en-un avec un vérificateur de grammaire et un dictionnaire d’anglais axé sur l’utilisateur. Chaque mois, il sert plus de 50 millions d’utilisateurs actifs sur le web, 5 millions d’utilisateurs d’applications et 5 millions d’utilisateurs dans les environnements d’entreprise.

Pour plus d'informations sur Reverso :

https://www.corporate-translation.reverso.com

CODES

Ticker : ALCLA

ISIN : FR0013426004

www.claranova.com

Avertissement important :

Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques qui pourraient être inclus dans le présent communiqué de presse au sujet d'évènements futurs sont sujettes à (i) des changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes, inhérents et indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à ce que les résultats ou les performances réels de la Société diffèrent considérablement des résultats ou des performances attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.

Définitions et modalités de calcul des indicateurs alternatifs de performance :

La « Croissance organique du chiffre d’affaires » est définie comme la variation du chiffre d’affaires à structure (périmètre de consolidation) et taux de change constants. Les « Effets change » sont calculés en appliquant les taux de change de l’année N-1 au chiffre d’affaires de l’année N. Les « Effets périmètre » sont calculés en tenant compte des acquisitions de l’année en cours, de la contribution à l’année en cours des acquisitions de l’année précédente jusqu’à la date d’anniversaire des acquisitions et des sorties de périmètre de l’année en cours diminuées de la contribution sur l’année précédente. Par définition, le chiffre d’affaires de l’année précédente additionné des Effets périmètre, Effets de change et de la Croissance organique de la période correspond au chiffre d’affaires de l’année en cours. Les Effets change, Effets périmètre et la Croissance organique calculés en pourcentages sont calculés par rapport au chiffre d’affaires de l’année précédente. Les « données de gestion non IFRS », sont les données issues d’informations de gestion en US dollars et en normes comptables locales.