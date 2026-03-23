Venture Global y Vitol anuncian un nuevo acuerdo de compra de GNL

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Hoy, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) y Vitol anunciaron la firma de un nuevo acuerdo vinculante para la compra de aproximadamente 1,5 millones de toneladas anuales (MTPA) de gas natural licuado (GNL) estadounidense a Venture Global durante cinco años a partir de 2026, que se suministrará desde la cartera de Venture Global.

“La demanda mundial de GNL estadounidense flexible y fiable está creciendo rápidamente, y Venture Global se enorgullece de colaborar con empresas líderes en el comercio de GNL como Vitol para proporcionar este suministro esencial al mercado”, declaró Mike Sabel, CEO de Venture Global. “Gracias a nuestro modelo innovador, podemos ofrecer a nuestros clientes suministro de GNL a corto, medio y largo plazo, y este acuerdo representa un paso importante más en la diversificación de nuestra cartera de GNL”.

“En Vitol es un orgullo para nosotros colaborar con Venture Global, un productor y proveedor líder de GNL para los mercados mundiales”, declaró Pablo Galante Escobar, director global de GNL de Vitol. ”El GNL es fundamental para muchas economías a nivel mundial. Mediante esta transacción, Vitol amplía su base de suministro para poder ofrecer fuentes de energía diversas y confiables a nuestros clientes y socios en todo el mundo”.

Acerca de Venture Global

Venture Global es un productor y exportador estadounidense de gas natural licuado (GNL) de bajo costo, con más de 100 MTPA de capacidad en producción, construcción o desarrollo. Venture Global comenzó a producir GNL en su primera planta en 2022 y ahora es uno de los mayores exportadores de GNL de Estados Unidos. El negocio verticalmente integrado de la compañía abarca activos en toda la cadena de suministro de GNL, incluyendo la producción, el transporte, el transporte marítimo y la regasificación de gas natural. Los tres primeros proyectos de la compañía, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG y CP2 LNG, se ubican en Luisiana, a orillas del Golfo de América. Venture Global desarrolla proyectos de captura y secuestro de carbono en cada una de sus instalaciones de GNL.

Acerca de Vitol

Vitol es líder en energía y materias primas. Produce, gestiona y distribuye energía y materias primas, incluyendo metales, a consumidores e industrias en todo el mundo. Además de su actividad principal, el comercio, Vitol invierte en infraestructura a nivel global, con más de $13.000 millones invertidos en activos a largo plazo. Fundada en Róterdam en 1966, Vitol presta servicios a sus clientes desde unas 40 oficinas en todo el mundo. En 2025, Vitol suministró más de 600 millones de toneladas equivalentes de petróleo (mTE) de energía y obtuvo ingresos de $340.000 millones.

Vitol es un participante con larga trayectoria en los mercados de GNL, que comenzó a operar en este sector a mediados de la década de 2000. Cuenta con una cartera global diversificada de contratos y participaciones en GNL, lo que le permite ofrecer a sus clientes soluciones de suministro a medida tanto a corto como a largo plazo. En 2025, Vitol suministró 23 millones de toneladas métricas de GNL y 1800 TWh de gas natural.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Pretendemos que dichas declaraciones prospectivas estén amparadas por las disposiciones de puerto seguro para declaraciones prospectivas contenidas en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores”), y la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, según enmendada (la “Ley del Mercado de Valores”). Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hechos históricos, incluidas en este documento son “declaraciones prospectivas”. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante terminología como “puede”, “podría”, “debería”, “espera”, “prevé”, “proyecta”, “pretende”, “anticipa”, “cree”, “estima”, “potencial”, “persigue”, “objetivo”, “continúa”, la negación de dichos términos u otra terminología similar.

Estas declaraciones prospectivas, que están sujetas a riesgos, incertidumbres y supuestos sobre nosotros, pueden incluir declaraciones sobre nuestro desempeño futuro, nuestros contratos, nuestras estrategias de crecimiento anticipadas y las tendencias anticipadas que impactan nuestro negocio. Estas declaraciones son solo predicciones basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros. Hay factores importantes que podrían causar que nuestros resultados reales, nivel de actividad, desempeño o logros difieran materialmente de los resultados, nivel de actividad, desempeño o logros expresados ​​o implícitos en las declaraciones prospectivas. Esos factores incluyen nuestra necesidad de capital adicional significativo para construir y completar proyectos futuros y activos relacionados, y nuestra posible incapacidad para obtener dicho financiamiento en términos aceptables, o en absoluto; nuestra posible incapacidad para estimar con precisión los costos de nuestros proyectos, y el riesgo de que la construcción y las operaciones de gasoductos y conexiones de gasoductos para nuestros proyectos sufran sobrecostos y retrasos relacionados con la obtención de aprobaciones regulatorias, riesgos de desarrollo, costos laborales, falta de disponibilidad de trabajadores calificados, peligros operativos y otros riesgos; la incertidumbre con respecto al futuro de la dinámica del comercio mundial, los acuerdos comerciales internacionales y la posición de los Estados Unidos sobre el comercio internacional, incluidos los efectos de los aranceles; nuestra dependencia de nuestros contratistas EPC y otros contratistas para la finalización exitosa de nuestros proyectos, incluyendo la posible incapacidad de nuestros contratistas para cumplir con sus obligaciones contractuales; diversos factores económicos y políticos, incluyendo la oposición de grupos ambientalistas u otros grupos de interés público, o la falta de apoyo del gobierno local y la comunidad necesarios para nuestros proyectos, lo que podría afectar negativamente el estado de los permisos, el cronograma o el desarrollo, la construcción y la operación general de nuestros proyectos; y riesgos relacionados con otros factores analizados en el "Punto 1A.—Factores de riesgo" de nuestro informe anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") y cualquier informe posterior presentado ante la SEC. Cualquier declaración prospectiva contenida en este documento se refiere únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y se basa en supuestos que creemos razonables a esta fecha. No asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar eventos o circunstancias posteriores, excepto según lo exija la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.