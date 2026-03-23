百奥赛图宣布与Moonlight Bio达成战略合作，利用全人抗体分子库推进细胞疗法开发

北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“百奥赛图”，SSE: 688796；HKEX: 02315），一家以创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，今日宣布与总部位于西雅图、深耕前沿细胞疗法的生物技术公司Moonlight Bio, Inc.达成战略合作协议。此次合作旨在开发新一代细胞疗法，以应对多种极具挑战性的难治性癌症。

百奥赛图董事长兼CEO沈月雷博士表示：“我们很高兴能与前沿细胞疗法领域的先锋Moonlight Bio达成合作。此次战略合作将利用我们自主研发的货架型全人抗体库，加速针对难治性癌症的创新细胞疗法的开发。这同时也展示了百奥赛图全人抗体发现平台在传统药物形式之外的广泛适用性和平台价值。通过整合双方优势，我们有望推动变革性细胞疗法的开发进程，为克服耐药问题、为患者带来新的治疗希望作出贡献。”

根据协议条款，百奥赛图将提供针对治疗靶点的全人抗体分子，Moonlight Bio将负责相关细胞疗法的临床前开发工作。

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：688796.SH; 02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地。公司以自主研发的基因编辑技术为核心，构建起“全人抗体分子库 + 靶点人源化小鼠库”的双引擎平台，系统性加速全球药物研发。 百奥赛图自主开发了RenMice®全人抗体平台（涵盖RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR™、RenTCR mimic™），用于治疗性全人单抗、双/多特异性抗体、双抗ADC、纳米抗体以及类TCR抗体等的发现。围绕1000+潜在可成药靶点，公司正推进规模化抗体发现计划——“千鼠万抗™”，已构建超过100万条真实全人抗体序列库，并开放全球合作。截至2025年12月31日，百奥赛图已累计签署超过350项药物合作开发/授权/转让协议。 公司子品牌百奥动物已建立数千种基因编辑动物/细胞模型，拥有全球规模领先的靶点人源化小鼠库，并为全球客户提供临床前药理药效研究、基因编辑服务与模型构建等全链条能力支持。 百奥赛图总部位于北京，并在中国（江苏海门、上海）、美国（波士顿、旧金山、圣地亚哥）及德国海德堡等地设有分支机构，形成面向全球的研发与运营网络。 更多信息请访问官网：https://biocytogen.com.cn/