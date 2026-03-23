-

百奥赛图宣布与Moonlight Bio达成战略合作，利用全人抗体分子库推进细胞疗法开发

original Biocytogen Announces Strategic Collaboration with Moonlight Bio to Advance Cell Therapies Using Library of Antibody Binders

Biocytogen Announces Strategic Collaboration with Moonlight Bio to Advance Cell Therapies Using Library of Antibody Binders

北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“百奥赛图”，SSE: 688796；HKEX: 02315），一家以创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，今日宣布与总部位于西雅图、深耕前沿细胞疗法的生物技术公司Moonlight Bio, Inc.达成战略合作协议。此次合作旨在开发新一代细胞疗法，以应对多种极具挑战性的难治性癌症。

百奥赛图董事长兼CEO沈月雷博士表示：“我们很高兴能与前沿细胞疗法领域的先锋Moonlight Bio达成合作。此次战略合作将利用我们自主研发的货架型全人抗体库，加速针对难治性癌症的创新细胞疗法的开发。这同时也展示了百奥赛图全人抗体发现平台在传统药物形式之外的广泛适用性和平台价值。通过整合双方优势，我们有望推动变革性细胞疗法的开发进程，为克服耐药问题、为患者带来新的治疗希望作出贡献。”

根据协议条款，百奥赛图将提供针对治疗靶点的全人抗体分子，Moonlight Bio将负责相关细胞疗法的临床前开发工作。

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：688796.SH; 02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地。公司以自主研发的基因编辑技术为核心，构建起“全人抗体分子库 + 靶点人源化小鼠库”的双引擎平台，系统性加速全球药物研发。 百奥赛图自主开发了RenMice®全人抗体平台（涵盖RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR™、RenTCR mimic™），用于治疗性全人单抗、双/多特异性抗体、双抗ADC、纳米抗体以及类TCR抗体等的发现。围绕1000+潜在可成药靶点，公司正推进规模化抗体发现计划——“千鼠万抗™”，已构建超过100万条真实全人抗体序列库，并开放全球合作。截至2025年12月31日，百奥赛图已累计签署超过350项药物合作开发/授权/转让协议。 公司子品牌百奥动物已建立数千种基因编辑动物/细胞模型，拥有全球规模领先的靶点人源化小鼠库，并为全球客户提供临床前药理药效研究、基因编辑服务与模型构建等全链条能力支持。 百奥赛图总部位于北京，并在中国（江苏海门、上海）、美国（波士顿、旧金山、圣地亚哥）及德国海德堡等地设有分支机构，形成面向全球的研发与运营网络。 更多信息请访问官网：https://biocytogen.com.cn/

Contacts

百奥赛图联系方式
抗体资产和技术平台：BD-Licensing@biocytogen.com
媒体：pr@biocytogen.com.cn

Industry:

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

SHH:688796
Release Versions
EnglishChinese Simplified

Contacts

百奥赛图联系方式
抗体资产和技术平台：BD-Licensing@biocytogen.com
媒体：pr@biocytogen.com.cn

More News From Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

百奥赛图宣布达成重要临床里程碑，合作伙伴IDEAYA启动双抗ADC IDE034 I期临床并完成首例患者给药

中国北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“百奥赛图”，SSE: 688796；HKEX: 02315），一家以创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，今日宣布，合作伙伴IDEAYA Biosciences, Inc. (Nasdaq: IDYA) 已在一款在研的B7H3/PTK7双特异性TOP1 ADC IDE034 I 期剂量递增/扩展临床试验中完成首例患者给药。根据双方此前签订的选择权及许可协议，首例患者给药将触发IDEAYA向百奥赛图支付500万美元里程碑款。 据IDEAYA介绍，该I期研究旨在评估IDE034作为单药治疗的安全性、耐受性及药代动力学（PK）。随着项目推进，IDEAYA 亦计划探索 IDE034 与 DNA 损伤反应（DDR）相关药物的联合治疗方案，包括其自主研发的口服 PARG 抑制剂 IDE161。IDE034是一款潜在同类首创的B7H3/PTK7双特异性TOP1 ADC，由百奥赛图自主开发，并于2024年7月授权给IDEAYA。IDEAYA表示，IDE034设计的差异化在于当B7H3...

百奥赛图宣布与育世博达成进一步合作，共同推进同类首创双特异性抗体双药物偶联物（BsAD2C）项目

BEIJING & ALAMEDA, Calif. & TAIPEI--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“百奥赛图”，SSE: 688796；HKEX: 02315）与育世博（6976.TT）今日宣布，双方已达成一项选择权与许可协议，旨在通过结构化的评估机制，对双特异性抗体药物偶联物（BsADC）项目开展系统性评估，从而进一步加速双特异性抗体双药物偶联物（BsAD2C）的开发进程。 该协议将授予育世博一项选择权以获得百奥赛图两项BsADC项目的全球独家许可。百奥赛图将有权获得选择权首付款；在育世博行使相关选择权后，百奥赛图还可获得包括选择权行使费、开发和监管里程碑付款、商业化里程碑付款以及销售分成在内的后续款项。该协议的具体财务条款尚未披露。 百奥赛图董事长兼首席执行官沈月雷博士表示：“此次合作是在我们年初与育世博开展的联合开发合作基础上进一步深化的。此前，双方的合作重点聚焦于对有成药潜力的双特异性抗体及双载荷ADC候选项目的评估与筛选。基于已完成的临床前研究成果，我们认为，将百奥赛图的RenLite®全人共轻链抗体...

全球新药发源地“H+A”第一股 百奥赛图成功登陆科创板

中国北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 12月10日，百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（百奥赛图，688796.SH）成功在上海证券交易所科创板挂牌上市。这是百奥赛图继2022年9月1日登陆香港联合交易所（02315.HK）后，在深化资本市场布局、提升企业价值上迈出的关键一步，标志着公司成功构建H+A双平台上市格局。 本次公司发行价格为26.68元/股，开盘价为58元，较发行价上涨117%。以开盘价计算，公司市值超259亿元。 百奥赛图是一家以创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司。公司围绕新药研发中“获取高质量源头抗体分子”与“实现高转化体内验证”两大行业痛点，打造了全球领先的“双引擎平台”体系：一方面，通过全球范围内抗体基因人源化程度最高的小鼠平台之一--RenMice®全人抗体平台，构建出覆盖1000余个潜在可成药靶点、超过百万条真实全人抗体序列的“千鼠万抗”抗体资源库，为药企提供高确定性、高成药性的源头分子；另一方面，以全球规模领先的靶点人源化小鼠库为基础，提供数千种高精度、多疾病领域的体内验证模型与服务，用于双抗、ADC、核酸药物等多类型创新...
Back to Newsroom