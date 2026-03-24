DFIリテール、SymphonyAIと提携しAI主導の商品戦略（マーチャンダイジング）機能を強化

カリフォルニア州、パロアルト--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アジアの大手小売企業であるDFIリテールは、バーティカルAIプラットフォームの世界的大手であるSymphonyAIと共同で、企業のマーチャンダイジング計画の強化に向けた高度なリテール・インテリジェンス機能を評価するパイロット導入を開始しました。本取り組みは、プロモーション、品揃え、クラスタリング、スペースプランニングといった分野において、次世代のリテール・インサイトが意思決定の質向上にどのように寄与するかを検証するものであり、顧客第一を掲げるDFIの慎重かつ体系的なアプローチを反映しています。

競争の激化と顧客期待の変化を背景に、DFIは実績と拡張性を備えたAIソリューションへの投資を進めており、小売の基礎力の強化、業務効率の向上、そしてより俊敏なマーチャンダイジングに関する意思決定の実現を目指しています。

DFIリテール・グループのグループ最高技術・情報責任者であるクリスタル・チャン氏は、次のように述べています。「SymphonyAIとの今回の戦略的取り組みは、当社のデータ基盤およびテクノロジーソリューションを強化するというコミットメントを示すものです。AIを活用することで、より迅速かつ高度なマーチャンダイジングに関する意思決定を実現し、アジア全域の顧客に対して継続的に品質と価値を向上させていきます」

次世代リテール・インテリジェンスの探求

世界中の小売企業は、分散したデータを統合されたインサイトへと変換し、計画力、対応力、運営の透明性を高めるテクノロジーの導入を進めています。DFIの取り組みは、データ、計画、実行に関する知見を統合し、意思決定プロセスの高度化と小売企業の優先課題への対応を支援する「コネクテッド・リテール・インテリジェンス」への業界全体の進化を体現するものです。

DFIがSymphonyAIのリテール・プラットフォームを評価対象に選定した理由

DFIがSymphonyAIとの協業を選択した背景には、同社の将来のパフォーマンス目標と、SymphonyAIのリテール特化型プラットフォーム、統合データおよびアーキテクチャ、そしてエンタープライズ小売環境での豊富な実績との高い整合性があります。

SymphonyAIリテールの社長であるマニッシュ・チョーダリーは、次のように述べています。「先進的な小売企業は、計画と実行の整合性を高め、意思決定の確信度を強化するデータ中心の統合プラットフォームへの投資を進めています。当社のリテール・プラットフォームは、実際の運用環境において高度なインテリジェンス機能の評価を支援し、長期的な変革に向けた基盤構築を後押しするよう設計されています」

リテール分野へのインパクト

DFIのような投資の重要性は、SymphonyAIが実施した「バーティカルAIの経済効果」に関する調査によっても裏付けられています。同調査は、小売計画と実行において業界特化型インテリジェンスを活用することで得られる機会の大きさを示しており、小売および食品分野だけでも年間最大540億ドルの経済効果が見込まれると推計しています。この効果は、プロモーション計画の最適化、品揃えとパーソナライゼーション、在庫管理の高度化によってもたらされます。

実際の顧客事例では、バーティカルAIプラットフォームの導入により、グローバルな食品小売企業や大規模小売企業において数百万ドル規模の利益改善、売上の大幅な増加、部門横断的な連携効率の向上といった具体的成果が確認されています。これは、小売企業がコネクテッドなインサイトを中核業務の意思決定に活用することで実現可能な将来像を示しています。

DFIリテールについて

DFIリテール・グループは、 「日常のひとときを通じて、世代を超えて持続可能な形でアジアに貢献する」という目的のもと事業を展開するアジアの大手小売企業です。2025年12月31日時点で、同グループおよび関連会社は12の市場で7,580店舗を運営し、79,000人以上の従業員を擁しています。

同グループは、信頼性の高いブランド、各地域における強固な市場ポジション、広範な店舗ネットワーク、デジタル機能、効率的なサプライチェーンに支えられた小売エコシステムを通じて、地域の消費者に品質・価値・サービスを提供することに注力しています。

また、ヘルス＆ビューティー、コンビニエンス、食品、インテリア用品、レストランの5つの主要事業分野において、著名ブランドのポートフォリオを展開しています。

SymphonyAIについて

SymphonyAIは、企業が直面する高度かつ重要な課題の解決を支援するバーティカルAIプラットフォームを提供しています。金融犯罪の防止から店舗パフォーマンスの改善、製造効率の向上に至るまで幅広い領域をカバーしています。世界中で2,000社以上のエンタープライズ顧客に利用されており、その中には上位200の金融機関、トップ25の消費財メーカー、さらに世界有数の食品小売企業や産業メーカーが含まれます。同社は、業界特化型にトレーニングされたアプリケーションや、導入初日から活用可能な事前構築済みエージェントを提供しています。詳細は、https://www.symphonyai.com/をご覧ください。

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