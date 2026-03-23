Xsolla se asocia con la Asociación de Creadores de Videojuegos de Chipre (CYGMA) mientras la isla se perfila como un centro de desarrollo de videojuegos

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa de comercio de videojuegos de alcance mundial que ayuda a los desarrolladores a implementar, desarrollar y monetizar sus juegos, ha anunciado hoy que ha suscrito una alianza estratégica con la Asociación de Creadores de Videojuegos de Chipre (Cyprus Game Makers Association, CYGMA). Esta colaboración les brindará a los creadores y estudios de la red de CYGMA un apoyo práctico, experiencia en el sector y acceso a diversas herramientas de comercio de primer nivel, para que los estudios con sede en Chipre puedan acercarles sus títulos a los jugadores de todo el mundo.

La alianza se suscribe en el marco de la consolidación de Chipre como imán para el talento en el desarrollo de videojuegos, dadas las condiciones empresariales favorables y el crecimiento de una comunidad creativa pujante. Al establecer esta colaboración con CYGMA, Xsolla apunta a acelerar el impulso y ampliar las oportunidades para los desarrolladores al eliminar las barreras comerciales y de distribución que suelen impedirles a los estudios emergentes llegar a los mercados globales.

En virtud de este acuerdo, Xsolla patrocinará una serie de iniciativas del sector en colaboración con CYGMA, en particular, talleres y charlas dirigidas por profesionales expertos de la industria de los videojuegos. Los especialistas de Xsolla colaborarán directamente con los desarrolladores de la región para superar los desafíos comerciales del mundo real, desde la integración de los sistemas de pago en varias divisas y regiones hasta la optimización de las estrategias de monetización para la distribución global. Además, los estudios participantes tendrán acceso al conjunto de herramientas de comercio y monetización de Xsolla, de modo que podrán utilizar la misma infraestructura que más de 1.500 desarrolladores de videojuegos de todo el mundo.

"Nos llena de entusiasmo habernos asociado con CYGMA para apoyar a la comunidad de videojuegos de Chipre, que es muy dinámica", aseguró Chris Hewish, presidente de Xsolla. "Este país está produciendo un talento excepcional y nuestro objetivo es asegurarnos de que esos desarrolladores cuenten con todas las ventajas a la hora de llevar sus juegos a una audiencia mundial. Con esta asociación, no solo estamos invirtiendo en herramientas, sino que estamos creando todo lo necesario para permitir el crecimiento a largo plazo de un ecosistema en el que creemos".

Para saber más sobre la colaboración de Xsolla con la Asociación de Creadores de Juegos de Chipre (CYGMA), visite: https://xsolla.pro/CYGMA

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercio global que ofrece herramientas y servicios robustos para ayudar a los desarrolladores a resolver los desafíos inherentes a la industria de los videojuegos. Desde las empresas independientes hasta las AAA, todas se asocian con Xsolla para poder financiar, distribuir, comercializar y monetizar sus juegos. Xsolla está convencida de que los videojuegos son el futuro y por eso, está decidida a cumplir su misión de reunir oportunidades y poner continuamente nuevos recursos a disposición de los creadores. Constituida en Los Ángeles, California, y con sede central en esa ciudad, Xsolla opera como comerciante registrado y ha ayudado a más de 1500 desarrolladores de videojuegos a llegar a más jugadores y ampliar sus negocios en todo el mundo. Con más vías para obtener beneficios y formas de ganar, los desarrolladores tienen todo lo necesario para disfrutar del juego.

Para más información, visite xsolla.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.