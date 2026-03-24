Access Advance verwelkomt nieuwe licentiegevers in de VDP-pool en publiceert onafhankelijke economische analyse ter bevestiging van FRAND-naleving

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC heeft vandaag bekendgemaakt dat Sharp Corporation, CB Cline, SK Planet en Telechips, Inc zich als licentiegevers hebben aangesloten bij de Access Advance Video Distribution Patent Pool (VDP Pool). Dit betekent een verdere uitbreiding van de octrooiportefeuille van de pool voor moderne videocodec-technologieën (HEVC, VVC, VP9 en AV1). De aankondiging valt samen met de publicatie van een onafhankelijke economische analyse door Criterion Economics, waarin wordt bevestigd dat de royaltystructuur van de VDP Pool eerlijk, redelijk en niet-discriminerend (FRAND) is.

Sharp, een mondiale marktleider op het gebied van consumentenelektronica en beeldschermtechnologieën, brengt tientallen jaren aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van videoverwerking en -compressie in bij de VDP Pool. De toetreding van CB Cline, SK Planet en Telechips, Inc. breidt de octrooidekking van de pool verder uit. Deze toevoegingen versterken de positie van de VDP Pool als toonaangevend licentieprogramma voor moderne videocodec-technologieën waarmee consumenten wereldwijd kunnen streamen.

"Sharp, CB Cline, SK Planet en Telechips leveren elk een belangrijke bijdrage aan de VDP Pool. Hun besluit om toe te treden weerspiegelt de kracht van het programma en getuigt van de evenwichtige aanpak van Access Advance bij het licentiëren van videocodecs in de videostreamingmarkt“, aldus Peter Moller, CEO van Access Advance. ”Terwijl we de groep licentiegevers van de pool blijven uitbreiden zijn we vastbesloten om aanbieders van videodiensten een transparante, efficiënte en kosteneffectieve manier te bieden om de octrooien te licentiëren die moderne videodistributie ondersteunen."

De toetreding van deze nieuwe licentiegevers tot de VDP Pool valt samen met de publicatie door Access Advance van een baanbrekend onafhankelijk onderzoek. Dit onderzoek bevestigt de toewijding van het programma aan de FRAND-beginselen en wijst potentiële licentiegevers en licentienemers op de evenwichtige aanpak en de economische deugdelijkheid van het licentiekader van de pool.

Het whitepaper, The Economics of Video Compression: Why the Access Advance Video Distribution Patent Pool Is Fair, Reasonable, and Nondiscriminatory, is geschreven door J. Gregory Sidak en Dr. Andrew P. Vassallo van Criterion Economics. Aan de hand van micro-economische theorie en waargenomen sectorpraktijken concluderen de auteurs dat de royaltystructuur van de VDP-pool ruimschoots voldoet aan de FRAND-criteria voor alle bedrijfsmodellen, waaronder abonnements-, advertentie- en hybride verdienmodellen.

Het onderzoek toont verder aan dat de structuur van de VDP Pool, met één licentie en één prijs voor alle vier de codecs, de transactiekosten en de administratieve rompslomp rond licenties voor aanbieders van videodiensten in belangrijke mate verlaagt, mede door de flexibiliteit om de meest efficiënte combinatie van codecs te kiezen onder wisselende marktcondities.

"Deze onafhankelijke analyse bevestigt objectief en grondig dat de tarieven van de VDP Pool niet alleen voldoen aan de FRAND-normen, maar in feite zelfs buitengewoon bescheiden zijn in verhouding tot de waarde die moderne codecs genereren”, aldus Moller. “Terwijl onze licentiegevers blijven investeren in de volgende generatie videotechnologie, bevestigt dit rapport dat de VDP Pool het juiste instrument is om ervoor te zorgen dat hun innovaties eerlijk en efficiënt worden vergoed. Zo blijft de acceptatie van deze innovaties groeien en kunnen consumenten wereldwijd hiervan profiteren."

De samenvatting van het whitepaper is beschikbaar op de website van Access Advance. Het volledige rapport is op aanvraag verkrijgbaar.

Access Advance LLC is een onafhankelijk licentiebeheerbedrijf dat is opgericht om de ontwikkeling, de administratie en het beheer van patentpools voor het licentiëren van essentiële patenten van de belangrijkste videocodec-technologieën te leiden. Access Advance biedt een transparant en efficiënt licentiemechanisme voor zowel patenteigenaren als patentuitvoerders.

Access Advance beheert en administreert de HEVC Advance Patent Pool voor het licentiëren van meer dan 29.000 patenten die essentieel zijn voor HEVC/H.265-technologie en de VVC Advance Patent Pool voor het licentiëren van meer dan 4.500 patenten die essentieel zijn voor VVC/H.266-technologie. De Multi-Codec Bridging Agreement van het bedrijf biedt in aanmerking komende licentiehouders een enkele kortingsstructuur voor royalty's voor licentiehouders die deelnemen aan zowel de HEVC Advance- als de VVC Advance-pools. Daarnaast biedt Access Advance de Video Distribution Patent Pool, een uitgebreide licentieoplossing voor videostreamingdiensten die HEVC-, VVC-, VP9- en AV1-codecs omvat. Access Advance heeft ook de beheerder van de HEVC/VVC-patentpool van Via LA overgenomen, die nu het VCL Advance (Video Codec Licensing) programma heet. Ga voor meer informatie naar: www.accessadvance.com.

