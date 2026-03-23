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Venture Global e Vitol annunciano un nuovo accordo di acquisto di GNL

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Oggi Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e Vitol hanno annunciato la sigla di un nuovo accordo vincolante per l'acquisto di circa 1,5 milioni di tonnellate all'anno (MTPA) di gas naturale liquefatto (GNL) fornito da Venture Global, in particolare dal portafoglio di Venture Global, per il quinquennio a partire dal 2026.

"La domanda globale di GNL flessibile e affidabile di provenienza statunitense è in rapida crescita, e Venture Global è orgogliosa di collaborare con società leader nelle contrattazioni di GNL del calibro di Vitol per fornire al mercato questa materia prima strategica", è il commento di Mike Sabel, CEO di Venture Global. "Grazie al modello innovativo adottato dalla nostra azienda, siamo in grado di proporre ai clienti forniture di GNL a breve, medio e lungo termine. Questo accordo rappresenta un'ulteriore e importante fase nella diversificazione della portata del nostro portafoglio GNL".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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