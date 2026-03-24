I-Pulse anuncia una alianza estratégica para desarrollar aplicaciones de energía pulsada geotérmica en la cuenca de Millungera, Australia

I-Pulse asumirá el control operativo del proyecto geotérmico de la cuenca de Millungera junto con Sunrise Energy Metals y Greenvale Mining

Se estima que la energía almacenada total identificada en la cuenca de Millungera supera los 611 000 petajulios, lo que equivale a 600 veces el consumo eléctrico anual actual de Australia

La herramienta G-Pulse de I-Pulse emplea alta potencia pulsada para abrir nuevas vías de acceso a la energía geotérmica