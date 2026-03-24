I-Pulse anuncia una alianza estratégica para desarrollar aplicaciones de energía pulsada geotérmica en la cuenca de Millungera, Australia
I-Pulse anuncia una alianza estratégica para desarrollar aplicaciones de energía pulsada geotérmica en la cuenca de Millungera, Australia
I-Pulse asumirá el control operativo del proyecto geotérmico de la cuenca de Millungera junto con Sunrise Energy Metals y Greenvale Mining
Se estima que la energía almacenada total identificada en la cuenca de Millungera supera los 611 000 petajulios, lo que equivale a 600 veces el consumo eléctrico anual actual de Australia
La herramienta G-Pulse de I-Pulse emplea alta potencia pulsada para abrir nuevas vías de acceso a la energía geotérmica
NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Robert Friedland, cofundador, presidente y director ejecutivo de I-Pulse; Laurent Frescaline, cofundador y director de Tecnología de I-Pulse; y Sam Riggall, director general de Sunrise Energy Metals, se complacen en anunciar una alianza para implementar y validar la tecnología de perforación con energía pulsada G-Pulse de I-Pulse en la cuenca de Millungera, un recurso de energía geotérmica limpia a gran escala situado en el noroeste de Queensland (Australia).
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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