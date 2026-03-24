I-Pulse annuncia una partnership strategica per promuovere le applicazioni di energia geotermica pulsata nel bacino di Millungera, in Australia

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Il cofondatore, presidente e CEO di I-Pulse Robert Friedland, il cofondatore e direttore tecnologico di I-Pulse Laurent Frescaline e l'AD di Sunrise Energy Metals Sam Riggall, sono lieti di annunciare una collaborazione per utilizzare e convalidare la tecnologia di trivellazione a energia pulsata G-Pulse di I-Pulse nel bacino di Millungera, una risorsa di energia pulita geotermica su vasta scala situata nel Queensland nord-occidentale dell'Australia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.