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I-Pulse annuncia una partnership strategica per promuovere le applicazioni di energia geotermica pulsata nel bacino di Millungera, in Australia

I-Pulse assumerà il controllo operativo del progetto geotermico del bacino di Millungera in collaborazione con Sunrise Energy Metals e Greenvale Mining

Si stima che l'energia totale immagazzinata identificata nel bacino di Millungera superi i 611.000 petajoule, ovvero 600 volte l'attuale consumo annuale di elettricità dell'Australia

G-Pulse, lo strumento di I-Pulse, utilizza l'elevata energia pulsata per aprire l'accesso all'energia geotermica

original Left: Millungera Basin location in Queensland, Australia. Right: Millungera Basin (in brown) to the east of the Mt Isa Inlier (in red) and EPG permit areas.

Left: Millungera Basin location in Queensland, Australia. Right: Millungera Basin (in brown) to the east of the Mt Isa Inlier (in red) and EPG permit areas.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Il cofondatore, presidente e CEO di I-Pulse Robert Friedland, il cofondatore e direttore tecnologico di I-Pulse Laurent Frescaline e l'AD di Sunrise Energy Metals Sam Riggall, sono lieti di annunciare una collaborazione per utilizzare e convalidare la tecnologia di trivellazione a energia pulsata G-Pulse di I-Pulse nel bacino di Millungera, una risorsa di energia pulita geotermica su vasta scala situata nel Queensland nord-occidentale dell'Australia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Per i media: Ross Larsen, I-PulseCommunications@ipulse-group.com
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