I-Pulse annuncia una partnership strategica per promuovere le applicazioni di energia geotermica pulsata nel bacino di Millungera, in Australia
I-Pulse annuncia una partnership strategica per promuovere le applicazioni di energia geotermica pulsata nel bacino di Millungera, in Australia
I-Pulse assumerà il controllo operativo del progetto geotermico del bacino di Millungera in collaborazione con Sunrise Energy Metals e Greenvale Mining
Si stima che l'energia totale immagazzinata identificata nel bacino di Millungera superi i 611.000 petajoule, ovvero 600 volte l'attuale consumo annuale di elettricità dell'Australia
G-Pulse, lo strumento di I-Pulse, utilizza l'elevata energia pulsata per aprire l'accesso all'energia geotermica
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Il cofondatore, presidente e CEO di I-Pulse Robert Friedland, il cofondatore e direttore tecnologico di I-Pulse Laurent Frescaline e l'AD di Sunrise Energy Metals Sam Riggall, sono lieti di annunciare una collaborazione per utilizzare e convalidare la tecnologia di trivellazione a energia pulsata G-Pulse di I-Pulse nel bacino di Millungera, una risorsa di energia pulita geotermica su vasta scala situata nel Queensland nord-occidentale dell'Australia.
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