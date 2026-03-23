Venture Global推出首个广告宣传活动：“势不可挡的能源”

弗吉尼亚州阿灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Venture Global, Inc. (NYSE: VG)今日正式推出其首个全国性广告宣传活动——“势不可挡的能源”(Unstoppable Energy)。这场耗资七位数、为期一年的宣传活动涵盖全国及地方广播电视广告以及户外、平面和数字广告投放。公司有幸邀请到奥斯卡奖得主Billy Bob Thornton担任广告配音。

Venture Global首席执行官Mike Sabel表示：“Venture Global很高兴推出首个全国性广告宣传活动，且有幸邀请到成就斐然的Billy Bob Thornton担任配音。‘势不可挡的能源’宣传活动展现了驱动我们公司不断前行的实干韧劲与创新精神。随着我们成长为全球最大的液化天然气(LNG)出口商之一，我们很自豪能向全美传递Venture Global的品牌理念和品牌故事。”

关于Venture Global

Venture Global是一家提供低成本美国液化天然气（LNG）的美国生产商和出口商，，其生产、在建或开发中的产能超过1亿吨/年。Venture Global于2022年开始从其首个设施生产LNG，现已成为美国最大的LNG 出口商之一。公司的垂直整合业务涵盖了整个液化天然气（LNG）供应链的资产，包括液化天然气生产、天然气运输、航运和再气化。首批三大项目——Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均坐落于墨西哥湾沿岸的路易斯安那州。目前公司正在各LNG设施推进碳捕集与封存（CCS）项目开发。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明。这些前瞻性声明将涉及经修订的《1933年证券法》第27A条（“证券法”）和经修订的《1934年证券交易法》第21E条（“交易法”）中有关前瞻性声明的安全港条款。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均为“前瞻性声明”。在某些情况下，前瞻性声明可以通过“可能”、“也许”、“将”、“能够”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“打算”、“预料”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”、“追求”、“目标”、“继续”等词语或其他类似词语的反义词来识别。

这些前瞻性陈述受风险、不确定性和关于我们的假设的影响，可能包括有关我们的未来业绩、合同、预期增长战略和影响公司业务的趋势预测的陈述。这些陈述仅基于我们当前对未来事件的预期和预测。有一些重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就大相径庭。这些因素包括：我们需要筹集大量额外资金完成未来项目及相关资产建设，且可能无法以可接受的条款或根本无法获得融资；可能无法准确估算项目成本，且天然气管道及连接工程的建设和运营可能因监管审批、开发风险、劳动力成本、技术工人短缺、操作风险等因素导致成本超支和延误；全球贸易动态、国际贸易协定及美国贸易政策（包括关税影响）的不确定性；项目的成功完成依赖工程总承包商(EPC)及其他承包商，可能面临承包商无法履行合同义务的风险；各类经济和政治因素，包括环保或公共利益团体的反对，或缺乏地方政府和社区支持，可能对项目审批、时间安排或整体开发、建设及运营产生负面影响；以及与在公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2024年12月31日的Form 10-K年度报告“第1A项—风险因素”及后续SEC报告中讨论的其他风险相关的因素。本文包含的任何前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况，且以发布当日我们认为合理的假设为基础。除非法律可能要求，否则我们不承担更新这些陈述以反映后续事件或情况的义务。

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