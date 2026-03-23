Venture Global lanza su primera campaña publicitaria: “Unstoppable Energy”

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (NYSE: VG) lanza hoy su primera campaña publicitaria nacional: “Unstoppable Energy” (Energía imparable) . Con un presupuesto de siete cifras y una duración de un año, la campaña incluye anuncios en televisión nacional y local, así como publicidad exterior, impresa y digital. La empresa se enorgullece de contar con el ganador del Óscar Billy Bob Thornton como voz en off de la campaña.

“Venture Global se complace en presentar nuestra primera campaña publicitaria nacional, con la voz del talentoso Billy Bob Thornton”, comentó Mike Sabel, director ejecutivo de Venture Global. “La campaña Unstoppable Energy retrata la tenacidad y la innovación que impulsan a nuestra empresa cada día. Estamos orgullosos de presentar la filosofía y la historia de la marca Venture Global en todo Estados Unidos a medida que nos convertimos en uno de los mayores exportadores de gas natural licuado (GNL) del mundo”.

Acerca de Venture Global

Venture Global es productor y exportador estadounidense de gas natural licuado (GNL) de EE. UU. a bajo costo con más de 100 MTPA de capacidad en producción, construcción o desarrollo. Venture Global comenzó a producir GNL en su primera instalación en 2022 y, hoy en día, es uno de los principales exportadores de GNL en los Estados Unidos. El negocio de integración vertical de la empresa incluye activos de la cadena de suministro de GNL, como producción de GNL, transporte, envío y regasificación de gas natural. Los primeros tres proyectos de la empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG y CP2 LNG, están ubicados en Luisiana, en la Costa del Golfo de los EE. UU. Venture Global desarrolla proyectos de captura y secuestro de carbono en cada una de sus instalaciones de GNL.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Nuestra intención es que dichas declaraciones prospectivas estén cubiertas por las disposiciones de puerto seguro para declaraciones prospectivas contenidas en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores"), y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada (la "Ley de Intercambio"). Todas las declaraciones, distintas de las declaraciones de hechos históricos, incluidas en el presente documento son "declaraciones prospectivas". En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por términos como "puede", "podría", "será", "podrá", "debería", "espera", "planea", "proyecta", "pretende", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial", "persigue", “objetivo”, "continúa", la forma negativa de dichos términos u otra terminología comparable.

Estas declaraciones prospectivas, sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones sobre nosotros, pueden incluir declaraciones sobre nuestro desempeño futuro, nuestros contratos, nuestras estrategias de crecimiento anticipadas y las tendencias anticipadas que impactarán en nuestro negocio. Las declaraciones son solo predicciones basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros. Existen factores importantes que podrían causar que nuestros resultados, nivel de actividad, desempeño o logros reales difieran de manera significativa de los resultados, nivel de actividad, desempeño o logros expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Dichos factores incluyen nuestra necesidad de capital adicional significativo para construir y completar proyectos futuros y activos relacionados, y nuestra posible incapacidad para obtener dicha financiación en términos aceptables, o incluso para obtenerla en absoluto; nuestra posible incapacidad para estimar con precisión los costos de nuestros proyectos, y el riesgo de que la construcción y operación de gasoductos y conexiones de gasoductos para nuestros proyectos sufran sobrecostos y retrasos relacionados con la obtención de aprobaciones regulatorias, riesgos de desarrollo, costos laborales, falta de disponibilidad de trabajadores calificados, riesgos operativos y otros riesgos; la incertidumbre sobre el futuro de la dinámica del comercio global, los acuerdos comerciales internacionales y la postura de Estados Unidos sobre el comercio internacional, incluidos los efectos de los aranceles; nuestra dependencia de nuestros contratistas EPC y otros contratistas para la finalización exitosa de nuestros proyectos, incluida la posible incapacidad de nuestros contratistas para cumplir con sus obligaciones contractuales; diversos factores económicos y políticos, incluida la oposición de grupos ambientales u otros grupos de interés público, o la falta de apoyo del gobierno local y la comunidad requeridos para nuestros proyectos, que podrían afectar negativamente el estado de los permisos, el cronograma o el desarrollo, la construcción y la operación generales de nuestros proyectos; y los riesgos relacionados con otros factores analizados en el “Punto 1A.—Factores de Riesgo” de nuestro informe anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) y cualquier informe posterior presentado ante dicha entidad. Las declaraciones prospectivas aquí contenidas se hacen únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y se basan en suposiciones que consideramos razonables a la fecha. No asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar eventos o circunstancias posteriores, salvo que lo exija la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.