Access Advance begrüßt neue Lizenzgeber des VDP-Pools und veröffentlicht eine unabhängige wirtschaftliche Analyse, die die Einhaltung der FRAND-Grundsätze bestätigt

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC gab heute bekannt, dass die Sharp Corporation, CB Cline, SK Planet und Telechips, Inc. dem Access Advance Video Distribution Patent Pool (VDP Pool) als Lizenzgeber beigetreten sind, wodurch das Patentportfolio des Pools für moderne Videocodec-Technologien (HEVC, VVC, VP9 und AV1) weiter ausgebaut wird. Die Bekanntgabe fällt mit der Veröffentlichung einer unabhängigen wirtschaftlichen Analyse von Criterion Economics zusammen, die bestätigt, dass die Lizenzgebührenstruktur des VDP-Pools fair, angemessen und nichtdiskriminierend (FRAND) ist.

Sharp, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik und Display-Technologien, bringt jahrzehntelange Erfahrung in Forschung und Entwicklung im Bereich Videoverarbeitung und -komprimierung in den VDP-Pool ein. Durch die Aufnahme von CB Cline, SK Planet und Telechips, Inc. wird der Patentbestand weiter ausgebaut. Diese Neuzugänge festigen die Position des VDP-Pools als führendes Lizenzprogramm für moderne Videocodec-Technologien, die das Streaming-Erlebnis von Verbrauchern weltweit ermöglichen.

„Sharp, CB Cline, SK Planet und Telechips leisten jeweils einen bedeutenden Beitrag zum VDP-Pool. Ihre Entscheidung, sich dem Pool anzuschließen, spiegelt die Stärke des Programms wider und ist ein Beleg für den ausgewogenen Ansatz von Access Advance bei der Lizenzierung von Videocodecs auf dem Markt für Videostreaming“, sagte Peter Moller, CEO von Access Advance. „Während wir den Kreis unserer Lizenzgeber weiter ausbauen, setzen wir uns weiterhin dafür ein, Anbietern von Videodiensten einen transparenten, effizienten und kostengünstigen Weg zur Lizenzierung der Patente zu bieten, die die moderne Videoverbreitung unterstützen.“

Die Aufnahme dieser neuen Lizenzgeber in den VDP-Pool erfolgt zeitgleich mit der Veröffentlichung einer wegweisenden unabhängigen Studie durch Access Advance, die das Bekenntnis des Programms zu den FRAND-Grundsätzen bekräftigt und potenziellen Lizenzgebern und Lizenznehmern den ausgewogenen Ansatz sowie die wirtschaftliche Solidität des Lizenzierungsrahmens des Pools verdeutlicht.

Das Whitepaper mit dem Titel The Economics of Video Compression: Why the Access Advance Video Distribution Patent Pool Is Fair, Reasonable, and Nondiscriminatory wurde von J. Gregory Sidak und Dr. Andrew P. Vassallo von Criterion Economics verfasst. Unter Anwendung mikroökonomischer Theorie und unter Berücksichtigung der in der Branche beobachteten Praktiken kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die Lizenzgebührenstruktur des VDP-Pools die FRAND-Kriterien bei allen Geschäftsmodellen, einschließlich Abonnement-, werbefinanzierter und hybrider Monetarisierungsstrategien, problemlos erfüllt.

Die Analyse zeigt ferner, dass die Ein-Lizenz-Struktur des Pools, bei der für alle vier Codecs ein einheitlicher Preis gilt, die Transaktionskosten und die mit der Lizenzierung verbundenen Reibungsverluste für Videodienstanbieter erheblich reduziert und ihnen die Flexibilität bietet, je nach Marktentwicklung die effizienteste Codec-Kombination einzusetzen.

„Diese unabhängige Analyse liefert eine objektive und fundierte Bestätigung dafür, dass die Lizenzgebühren des VDP-Pools nicht nur FRAND-konform sind, sondern im Verhältnis zum Nutzen, den moderne Codecs bieten, sogar außerordentlich moderat ausfallen“, sagte Moller. „Da unsere Lizenzgeber weiterhin in die nächste Generation der Videotechnologie investieren, bestätigt dieser Bericht, dass der VDP-Pool das richtige Instrument ist, um sicherzustellen, dass ihre Innovationen fair und effizient vergütet werden und dass die Verbreitung dieser Innovationen weiter zunimmt und Verbrauchern weltweit zugutekommt.“

Die Zusammenfassung des Whitepapers ist auf der Website von Access Advance verfügbar. Der vollständige Bericht ist auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zum VDP-Pool oder zu Lizenzfragen finden Sie unter accessadvance.com.

Über Access Advance:

Über Access Advance: Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung unverzichtbarer Patente der wichtigsten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet sowohl den Inhabern als auch Anwendern der Patente einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus.

Access Advance verwaltet und administriert den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 29.000 Patenten, die für die HEVC/H.265-Technologie unerlässlich sind, sowie den VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 4.500 Patenten, die für die VVC/H.266-Technologie unerlässlich sind. Die Multi-Codec-Bridging-Vereinbarung des Unternehmens bietet berechtigten Lizenznehmern eine einheitliche, vergünstigte Lizenzgebührenstruktur für Lizenznehmer, die sowohl am HEVC Advance- als auch am VVC Advance-Pool teilnehmen. Darüber hinaus bietet Access Advance den Video Distribution Patent Pool an, eine umfassende Lizenzierungslösung für Video-Streaming-Dienste, die die Codecs HEVC, VVC, VP9 und AV1 abdeckt. Access Advance hat außerdem den Verwalter des HEVC/VVC-Patentpools von Via LA übernommen, der nun als VCL Advance (Video Codec Licensing) Programm bezeichnet wird. Weitere Informationen finden Sie unter: www.accessadvance.com.

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