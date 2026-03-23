Venture Global lancia "Unstoppable Energy", la sua prima campagna pubblicitaria
Venture Global lancia "Unstoppable Energy", la sua prima campagna pubblicitaria
Sarà Billy Bob Thornton, vincitore di un premio Oscar, il narratore della nuova campagna trasmessa a livello nazionale in tutti gli Stati Uniti
ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Oggi Venture Global, Inc. (NYSE: VG) lancia la sua prima campagna pubblicitaria nazionale: "Unstoppable Energy" (Un'energia inarrestabile). La campagna, con un costo a sette cifre e della durata di un anno, propone spot televisivi a livello locale e nazionale, oltre a pubblicità stampate, digitali e in spazi all'aperto. L'azienda è orgogliosa di avere il premio Oscar Billy Bob Thornton come voce narrante dell'iniziativa.
“Venture Global è entusiasta di presentare la sua prima campagna pubblicitaria nazionale con il grande Billy Bob Thornton come voce narrante", è il commento di Mike Sabel, CEO di Venture Global.
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