Pokémon Trading Card Game in première op de Tokyo Metropolitan Government Building!

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--In een inspanning om nachtelijk toerisme te promoten, ontwikkelt de Tokyo Metropolitan Government nieuwe attracties die de hoofdstad na het vallen van de duisternis verlichten. In het kader van dit initiatief wordt projection mapping het hele jaar rond voorgesteld op de emblematische Tokyo Metropolitan Government Building No. 1, waarbij de gevel in één groot scherm voor licht- en klankspel wordt omgetoverd.

Met genoegen kondigen we de lancering aan van een nieuwe projection mapping show, geïnspireerd op de wereldwijd geliefde Pokémon Trading Card Game, die dit jaar zijn 30e verjaardag viert.

