Klarna y Elliott consolidan su colaboración con una línea de crédito de 2000 millones de dólares para sustentar la expansión de la financiación en Estados Unidos por un valor de 17.000 millones de dólares

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Klarna, el banco digital de alcance mundial y proveedor de pagos flexibles, ha duplicado hoy su acuerdo actual de flujo futuro y venta de préstamos completos con los fondos de inversión gestionados por Elliott Investment Management. De ese modo, el importe de la línea de crédito se duplica hasta alcanzar los 2000 millones de dólares y se prolonga de uno a tres años, gracias a lo cual Klarna podrá facilitar hasta 17.000 millones de dólares en préstamos de US Financing durante la vigencia restante del programa.

"La financiación de Klarna en Estados Unidos está creciendo rápidamente porque les ofrece a los estadounidenses algo que el sector de las tarjetas de crédito nunca ha ofrecido: opciones reales, condiciones claras y ninguna sorpresa. Esta asociación sienta las bases para que podamos responder a las demandas crecientes de nuestros consumidores estadounidenses", señaló Niclas Neglen, director financiero de Klarna.

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