寶可夢集換式卡牌遊戲登陸東京都廳舍！

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為推動夜間觀光發展，東京都廳正在開發新的景點，為這座首都的夜色增添光彩。代表性建築東京都廳第一本廳舍全年推出光雕投影秀，讓建築外立面化身為光影與聲音交織的畫布，此為上述措施的一部分。

我們欣然宣布，以今年迎來30周年慶典的全球人氣遊戲「寶可夢集換式卡牌遊戲」為靈感的全新光雕投影秀正式啟幕。「寶可夢集換式卡牌遊戲：東京璀璨之夜」已於3月20日（週五，國定假日）盛大推出。

開幕當天舉辦了一場特別活動，邀請桃月梨子、Gorgeous、土佐兄弟與皮卡丘以特別嘉賓身分亮相。他們與現場聚集的5000名觀眾一起，為首場放映進行倒數計時。

全新作品開幕日精彩片段

「寶可夢集換式卡牌遊戲：東京璀璨之夜」

開幕日吸引約8000名觀眾到場

3月20日（週五，國定假日）放映首日，共有約8000名觀眾齊聚東京都廳廣場，其中包括寶可夢集換式卡牌遊戲粉絲、國際觀光客和家庭。

現場觀眾紛紛分享熱情回饋：「看到喜歡的寶可夢投射在東京都廳舍上，場面震撼又令人印象深刻」，「活動中看到皮卡丘出現真是太可愛了。這成了我們東京之旅的美好回憶」。

「我們真切感受到了嘉賓們對寶可夢的喜愛！」觀眾們在這座獲得金氏世界紀錄(Guinness World Records™)認證的巨型投影幕布上，沉浸式體驗了栩栩如生的寶可夢集換式卡牌遊戲的世界。

開幕日活動亮點

皮卡丘、桃月梨子、Gorgeous、土佐兄弟共同為首場放映倒數計時

開幕日活動中，皮卡丘與桃月梨子、Gorgeous、土佐兄弟一同參與對談並帶領現場觀眾為首場放映倒數計時。隨著觀眾們齊聲高喊「皮卡丘！」，皮卡丘驚喜登場，現場瞬間爆發出熱烈歡呼。在嘉賓們的號召下，首場放映正式開始，現場氣氛被推向高潮。

放映結束後，桃月梨子評論道：

「我今年也剛好30歲，和寶可夢集換式卡牌遊戲的30周年同歲！我一直很想和寶可夢合作，能在這個不可思議的作品於東京都廳舍投影首映的日子來到現場，我感到無比榮幸。演出充分利用了大樓的結構，創造出寶可夢仿佛要躍然而出的瞬間，這尤其讓我感動。」

Gorgeous也向粉絲們分享道：「場面真的太震撼、太令人興奮了！看到巨大的噴火龍就在眼前，還有寶可夢們驚人的真實感和活力，真是太棒了。許多我想看到的寶可夢都登場了。這是最棒的！大家一定要親自來現場看看！」

擔任嘉賓主持的土佐兄弟補充說道：「真實感太強了，仿佛真的在現實中見到了寶可夢。畫面品質超高，讓人感覺傳說中的寶可夢就在眼前。請一定要來東京都廳舍親眼看看！」

在眾人的精彩發言中，開幕日活動圓滿落幕。

關於寶可夢集換式卡牌遊戲

寶可夢集換式卡牌遊戲(Pokémon TCG)是日本首款成熟的集換式卡牌遊戲，還原了「寶可夢」電子遊戲中的對戰與蒐集元素。

關於新作

「寶可夢集換式卡牌遊戲：東京璀璨之夜」

作品名稱

「寶可夢集換式卡牌遊戲：東京璀璨之夜」

核心亮點

這場光雕投影秀以風靡全球的寶可夢集換式卡牌遊戲為靈感，將投射于東京都廳舍的外牆之上。

卡牌上的寶可夢形象與遊戲的代表性視覺元素透過燈光和投影技術呈現出3D立體效果，在大樓的夜間天際線上勾勒出奇幻場景。

這款跨越語言、世代和地域的經典寶可夢集換式卡牌遊戲，將以極具衝擊力的規模，為觀眾帶來沉浸式視覺體驗。

放映時間（3月）

[週末及假日] 晚上6:30/7:30/9:00

*上述時段外還將放映其他節目。

*4月及以後的放映時間請查閱官方網站。

東京都廳舍光雕投影秀： 「東京夜與光」概述

日期： 每日（惡劣天氣除外） 投影區域： 東京都廳第一本廳舍東側牆面 觀賞地點： 東京都廳廣場

（東京都新宿區西新宿2-8-1） 放映時間： 晚上6:30/7:00/7:30/8:00/8:30/9:00/9:30 （以上為3月時段。如欲查看最新日程，請造訪官方網站。）

https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/ 主辦單位： 東京都廳、

東京光雕投影執行委員會 補充說明： 本專案秉持環保構想，採用綠色能源供電，已獲金氏世界紀錄官方認證為「全球最大規模永久性建築光雕投影展示」。 Expand

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