I-Pulse gibt strategische Partnerschaft bekannt, um geothermische Impulsstromanwendungen im Millungera Basin in Australien voranzutreiben

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Robert Friedland, Mitbegründer, Chairman und CEO von I-Pulse, Laurent Frescaline, Mitbegründer und Head of Technology von I-Pulse, sowie Sam Riggall, Managing Director von Sunrise Energy Metals, freuen sich, eine Partnerschaft bekannt zu geben, deren Ziel es ist, die gepulste Bohrtechnologie „G-Pulse“ von I-Pulse im Millungera-Becken einzusetzen und zu validieren – einem großflächigen Vorkommen geothermischer sauberer Energie im Nordwesten von Queensland, Australien.

Im Rahmen einer Earn-in-Vereinbarung wird I-Pulse die operative Leitung und Finanzierung des Geothermieprojekts im Millungera Basin über eine kapitalarme, technologieorientierte Joint-Venture-Struktur übernehmen. Sunrise bleibt als Minderheitsgesellschafter ohne Einlage an dem Standort beteiligt und gewährleistet so die Abstimmung, Kontinuität und die lokale Ressourcenbeschaffung, während I-Pulse die operative und finanzielle Kontrolle behält. Greenvale Mining bleibt ebenfalls als Partner des Projekts beteiligt. Nach Abschluss des Earn-in-Vertrags wird für das Projekt ein Joint Venture gegründet, dessen Partner I-Pulse (65 %), Greenvale (20 %) und Sunrise (15 %) sein werden.

Die I-Pulse-Tochtergesellschaft G-Pulse konzentriert sich auf den Einsatz von Hochleistungsimpulstechnologie, um eine der anspruchsvollsten und kostspieligsten Phasen der geothermischen Erschließung zu bewältigen – das Bohren tiefer Brunnen in extrem harte Gesteinsformationen, um Zugang zu heißem Granit tief unter der Erdoberfläche zu erhalten. Mithilfe dieser Technologie plant das Unternehmen, detaillierte technische Programme voranzutreiben, die darauf abzielen, das gesamte geothermische Potenzial des Millungera Basin auszuschöpfen.

Das Millungera Basin gilt weithin als eine der bedeutendsten unerschlossenen Geothermie-Ressourcen, die in den letzten Jahrzehnten entdeckt wurden. Das Becken ist mehr als 300 Kilometer lang und 40 bis 50 Kilometer breit und beherbergt geologische Formationen, die 540 Millionen Jahre alt sind.

Eine Analyse von Ascendience Geoscience, einem von Greenvale Mining beauftragten unabhängigen geowissenschaftlichen Beratungsunternehmen, hat das außergewöhnliche geothermische Potenzial des Beckens bestätigt: Die insgesamt identifizierte gespeicherte Wärmeenergie beläuft sich bei einem Konfidenzniveau von 90 % auf über 611.000 Petajoule. Dies entspricht dem 600-fachen des derzeitigen jährlichen Stromverbrauchs Australiens.

Durch eine drastische Verkürzung der Bohrzeiten und Senkung der Bohrkosten bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz und der Bohrlochleistung zielt G-Pulse darauf ab, geothermische Energieressourcen in bisher ungekanntem Ausmaß zu erschließen, indem die Kosten für Bohrungen in hartem Granit drastisch gesenkt und der Ausbau sauberer, zuverlässiger Grundlaststromversorgung beschleunigt werden.

Seit fast zwei Jahrzehnten ist das in Albuquerque, New Mexico, ansässige Unternehmen I-Pulse führend in der Entwicklung von Hochleistungs-Impulssystemen, die die Art und Weise, wie elektrische Energie genutzt wird, grundlegend verändern. Die firmeneigene Technologie erzeugt extrem kurze, aber außerordentlich leistungsstarke Stromstöße und bietet eine immense Energiedichte bei sehr geringen zusätzlichen Kosten.

In der Praxis kann die Technologie Energie aus einer so kleinen Quelle wie einem Handy-Akku beziehen und diese in kurze Leistungsstöße umwandeln, die mit der Leistung eines Kernkraftwerks vergleichbar sind, und diese sicher und wiederholt in Bruchteilen von Sekunden abgeben. Diese Fähigkeit ermöglicht bahnbrechende Innovationen in zahlreichen Branchen, darunter auch im Bereich der Geothermie.

„Das Millungera Basin verfügt über außergewöhnlich große geothermische Energievorkommen“, sagte Robert Friedland, Mitbegründer, Chairman und CEO von I-Pulse. „Wir bei I-Pulse sind davon überzeugt, dass die Geothermie das Potenzial hat, zu einer der wichtigsten Quellen für saubere, unerschöpfliche Grundlastenergie auf der Erde zu werden. Durch die Kombination der immensen natürlichen Wärme, die in diesem Becken gespeichert ist, mit unseren bahnbrechenden Pulsleistungstechnologien arbeiten wir auf eine Zukunft hin, in der tiefe geothermische Systeme weltweit zuverlässigen, CO₂-freien Strom liefern können.“

„Erste Kartierungen und Bohrungen des Geological Survey of Queensland in zwei Gebieten des Millungera-Beckens haben ergeben, dass es sich um eines der größten und vielversprechendsten geothermischen Becken auf dem australischen Kontinent handelt“, sagte Sam Riggall, Managing Director von Sunrise.

„Millungera ist ein Eckpfeiler der globalen Geothermiestrategie von I-Pulse“, fügte Laurent Frescaline, Mitbegründer und Head of Technology von I-Pulse, hinzu. „Mit unserer G-Pulse-Technologie entwickeln wir eine grundlegend neue Methode zum Bohren in tiefe, heiße Gesteinsformationen, wodurch sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Nutzung geothermischer Energie drastisch senkt. Unsere Vision ist es, die riesigen geothermischen Ressourcen weltweit zu erschließen und dem Planeten saubere, unerschöpfliche Energie zu liefern.“

Durch das Joint Venture etabliert sich I-Pulse als wichtiger Akteur bei der Entwicklung der nächsten Generation groß angelegter, emissionsarmer Grundlastkraftwerke, unterstützt damit die Energiewende in Australien und treibt gleichzeitig das übergeordnete Ziel des Unternehmens voran, geothermische Energieressourcen weltweit nutzbar zu machen. Die Struktur der Joint-Venture-Vereinbarung ermöglicht es I-Pulse, die Leitung des Projekts zu übernehmen und gleichzeitig eine Beteiligung von bis zu 65 % an dem Projekt zu erwerben.

DAS MILLUNGERA BASIN

Das Millungera Basin liegt im Nordwesten von Queensland, etwa 200 Kilometer östlich von Mount Isa. Das Becken erstreckt sich über mehr als 300 km in Nord-Süd-Richtung und ist 40 bis 50 km breit; es umfasst eine Fläche von etwa 15.000 km². Es liegt innerhalb der Central Australia Heat-Flow-Provinz, einem ausgedehnten Gebiet mit erhöhter geothermischer Aktivität, das Teile von Queensland, Südaustralien, dem Northern Territory und Westaustralien umfasst.

Unterhalb des Millungera Basin lassen sich anhand seismischer Daten mehrere Granitkörper erkennen, die eine potenzielle radiogene Wärmequelle für ein geothermisches System mit heißem Gestein darstellen. Es wird angenommen, dass die dem Becken zugrunde liegenden Granitintrusionen der mesoproterozoischen Williams-Supersuite ähneln, deren Batholithen Williams und Naraku Wärmeentwicklungswerte von 6,72 bzw. 7,50 Mikrowatt pro Kubikmeter aufweisen.

ÜBER I-PULSE

I-Pulse ist ein privates amerikanisches Unternehmen, das von Robert Friedland und Laurent Frescaline gegründet wurde, um die Hochleistungsimpulstechnologie in zivilen Bereichen einzusetzen. Die I-Pulse-Technologie – bei der kurze, aber äußerst leistungsstarke elektrische Entladungen wiederholt komprimiert und freigesetzt werden – birgt das Potenzial, entscheidende globale Herausforderungen anzugehen, wie beispielsweise die Erschließung wettbewerbsfähiger geothermischer Grundlast-Energiequellen, den Pflanzenschutz in der Landwirtschaft, die effiziente Gewinnung kritischer Mineralien sowie bahnbrechende Lösungen für Schweiß-, Umform- und Crimpverfahren im industriellen Maßstab. I-Pulse wurde 2007 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Albuquerque, New Mexico, und unterhält Niederlassungen in New York und London. Das Unternehmen verfügt über Labor- und Produktionsstätten in Albuquerque (New Mexico), Detroit (Michigan) und Toulouse (Frankreich).

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