Xsolla wird Partner der Cyprus Game Makers Association (CYGMA), während sich die Insel zu einem Zentrum für die Spieleentwicklung entwickelt

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, ein globales Videospiel-Handelsunternehmen, das Entwickler bei der Markteinführung, dem Wachstum und der Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, hat heute eine strategische Partnerschaft mit der Cyprus Game Makers Association (CYGMA) bekannt gegeben. Im Rahmen der Kooperation werden Entwickler und Studios im CYGMA-Netzwerk praktische Unterstützung, Branchenexpertise und Zugang zu erstklassigen Handelstools erhalten, um Studios mit Sitz in Zypern dabei zu helfen, ihre Titel Spielern weltweit zugänglich zu machen.

Diese Partnerschaft wurde zu einem Zeitpunkt geschlossen, an dem Zypern dank günstiger Geschäftsbedingungen und einer wachsenden kreativen Szene immer mehr Talente aus der Spieleentwicklungsbranche anzieht. Durch die Kollaboration mit CYGMA möchte Xsolla diese Dynamik weiter vorantreiben und neue Möglichkeiten für Entwickler erschließen, indem es Handels- und Vertriebsbarrieren aus dem Weg räumt, die aufstrebende Studios oft daran hindern, globale Märkte zu erobern.

Xsolla wird im Rahmen der Vereinbarung in Zusammenarbeit mit CYGMA eine Reihe von Brancheninitiativen sponsern, unter anderem Workshops und Vorträge, die von erfahrenen Branchenexperten geleitet werden. Die Spezialisten von Xsolla werden direkt mit Entwicklern in der Region zusammenarbeiten, um konkrete Herausforderungen im Handelsbereich anzugehen, von der Integration von Zahlungssystemen über verschiedene Währungen und Regionen hinweg bis hin zur Optimierung von Monetarisierungsstrategien für den weltweiten Vertrieb. Die teilnehmenden Studios werden außerdem Zugang zu Xsollas Suite von Handels- und Monetarisierungs-Tools erhalten, wodurch ihnen dieselbe Infrastruktur zur Verfügung steht, die weltweit von mehr als 1.500 Spieleentwicklern genutzt wird.

„Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit CYGMA und darauf, die lebendige Gaming-Community in Zypern zu unterstützen“, so Chris Hewish, President von Xsolla. „Das Land verfügt über außergewöhnliche Talente, und unser Ziel besteht in der Sicherstellung, dass diese Entwickler bei der Vermarktung ihrer Spiele an ein globales Publikum alle Vorteile nutzen können. Wir investieren im Rahmen dieser Partnerschaft nicht nur in Tools, wir schaffen auch alle Voraussetzungen für das langfristige Wachstum eines Ökosystems, an das wir glauben.“

Weitere Informationen rund um die Partnerschaft zwischen Xsolla und der Cyprus Game Makers Association (CYGMA) finden Sie unter: https://xsolla.pro/CYGMA

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis AAA-Studios arbeiten viele Unternehmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von der Überzeugung, dass Videospiele eine starke Zukunft haben, verfolgt Xsolla konsequent die Mission, Chancen zu bündeln und Gaming-Creator kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

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