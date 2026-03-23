Hellmann’s offre à la mayo son moment de gloire en collaboration avec l’actrice Catherine St-Laurent et le figurant hollywoodien le plus célèbre : Jesse Heiman

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Hellmann’s Canada donne enfin à la mayonnaise la place qui lui revient avec le lancement de #ÉnergieSaveurPrincipale, une nouvelle campagne mettant en vedette le figurant hollywoodien le plus célèbre, Jesse Heiman, accompagné de Catherine St-Laurent, qui l’appuie afin de lui offrir, enfin, un premier rôle… avant que la mayonnaise ne vole la vedette.

Présente sur les tables québécoises depuis plusieurs décennies, la mayo est l’héroïne méconnue de la cuisine — liant les ingrédients, ajoutant de l’onctuosité et rehaussant les saveurs, mais elle occupe rarement le premier rôle. Alors que la gamme de mayonnaises aromatisées Hellmann’s continue de s’élargir avec l’ajout de la Dijonnaise Hellmann’s® ce printemps, la marque renverse les conventions et prouve que la mayo peut bel et bien être la star du plat.

Et qui de mieux pour mener ce moment qu’un acteur dont la carrière s’est déroulée principalement… en arrière-plan?

Avec plus de 100 apparitions au cinéma et à la télévision, Jesse Heiman est instantanément reconnaissable pour de nombreux publics, même s’ils ne savent pas toujours d’où. Pour la première fois, Hellmann’s place donc son visage au premier plan, soutenu par Catherine St-Laurent, pour incarner l’idée qu’un acteur longtemps dans l’ombre peut enfin prendre la lumière… même si c’est la mayonnaise qui finit par attirer toute l’attention.

« J’ai passé ma carrière techniquement à l’écran, mais rarement reconnu, explique Jesse Heiman. Alors, lorsque Hellmann’s Canada m’a dit que la mayo sortait enfin de l’ombre pour être sous les projecteurs, j’ai su que c’était le partenariat parfait. Pour la première fois, nous apportons tous deux une dose d’Énergie Saveur Principale. »

« Cette campagne me parle parce qu’elle célèbre ces moments et ces personnes qui méritent d’être mises de l’avant, affirme Catherine St‑Laurent. Jesse est l’exemple parfait que chacun peut avoir son moment, et j’adore que la mayonnaise soit celle qui le propulse au centre de la scène. »

La campagne se déploie en plusieurs phases conçues pour susciter la curiosité de la Génération Z et des jeunes milléniaux, un public qui aime encourager les oubliés. Dans les semaines précédant le dévoilement, Jesse est apparu subtilement en arrière-plan dans du contenu de créateurs et dans certains moments culturels au Canada, laissant les gens se demander : « Je le connais, lui… non? »

Aujourd’hui, le mystère est levé : Jesse devient le visage des mayonnaises aromatisées Hellmann’s, qui allient texture crémeuse et saveurs audacieuses comme Chipotle, Ail et parmesan ou la nouvelle Dijonnaise.

« Hellmann’s a toujours eu pour mission d’aider les gens à tirer le meilleur de leurs repas, affirme Harsh Vardhan Pant, conseiller senior, marques, Unilever Canada. Avec notre gamme de mayonnaises aromatisées en pleine croissance et le lancement de la Dijonnaise, nous montrons aux Canadiens que la mayo n’est plus un simple ingrédient d’accompagnement… c’est le personnage principal. L’histoire de Jesse faisait de lui le partenaire idéal pour donner vie à cette idée, et Catherine l’accompagne parfaitement dans cette mission. »

Les mayonnaises aromatisées Hellmann’s combinent la texture crémeuse emblématique de la marque à des saveurs audacieuses comme Chipotle, Épicée, Ail et parmesan, Ranch au babeurre et bien d’autres, ce qui permet de rehausser facilement les plats du quotidien — des ailes de poulet aux burgers, en passant par les sandwichs et les trempettes.

Les Canadiens peuvent en apprendre davantage et découvrir l’ensemble de la gamme des mayonnaises aromatisées Hellmann’s au www.hellmanns.com/ca/fr.

À propos de Hellmann’s

Hellmann’s s’engage à aider les gens à tirer le meilleur de chaque repas. Depuis plus d’un siècle, la marque aide les consommateurs à transformer même les ingrédients les plus simples en repas délicieux. Le secret de son goût crémeux? Des ingrédients simples et de haute qualité, travaillés à la perfection pour offrir la qualité supérieure au ruban bleu que tout le monde aime. Aujourd’hui, en tant que mayonnaise préférée dans le monde, Hellmann’s continue d’aider à créer des repas savoureux tous les jours. Des sandwiches simples aux grandes occasions, nous croyons que chaque repas mérite d’être délicieux — parce que chaque jour mérite sa dose de saveur.