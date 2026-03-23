Biocytogen maakt een strategische samenwerking bekend met Moonlight Bio om celtherapieën te bevorderen die gebruik maken van de library antilichaambinders

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315), een internationaal biotechnologiebedrijf dat aan de hand van innovatieve technologieën onderzoek en ontwikkeling bevordert van nieuwe geneesmiddelen gebaseerd op antilichamen, maakte vandaag een strategische samenwerking bekend met Moonlight Bio, Inc., een biotechnologiebedrijf gevestigd in Seattle dat pionierswerk verricht in geavanceerde celtherapieën. Dit partnerschap beoogt om baanbrekende celtherapieën te ontwikkelen om een aantal van de meest uitdagende, moeilijk te behandelen vormen van kanker aan te pakken.

Dr. Yuelei Shen, voorzitter en CEO van Biocytogen, licht toe: “We zijn enthousiast om met Moonlight Bio samen te werken, een pioniersleider in geavanceerde celtherapieën. Deze strategische samenwerking benut onze eigen off-the-shelf library van volledig menselijke antilichamen om de ontwikkeling van baanbrekende celtherapieën te versnellen voor moeilijk te behandelen vormen van kanker. Het getuigt ook van de veelzijdigheid en de ruime toepasbaarheid van de platformen van Biocytogen voor het ontdekken van antilichamen buiten de modaliteiten geboden door traditionele geneesmiddelen. Door onze expertise samen te voegen, zijn we goed geplaatst om de ontwikkeling te versnellen van transformatieve celtherapieën die weerstand kunnen overwinnen en patiënten nieuwe hoop kunnen geven om de strijd aan te binden met de moeilijkste vormen van kanker.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contact Biocytogen
Antilichamenactiva en -platformen: BD-Licensing@biocytogen.com
Media: pr@biocytogen.com.cn

