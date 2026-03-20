MUSASHI JAPAN by TAIMATSU lanceert “Road to Shogun” – een reis door vakmanschap en ontdekking

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Musashi Japan by TAIMATSU Co., Ltd., een Japans merk van eigentijdse messen in de geest van vakmanschap en culturele harmonie, kondigt haar nieuwste ervaringsgerichte campagne aan: “Road to Shogun”.

De campagne, ontworpen als de meest ambitieuze klantervaring van het merk tot op vandaag, nodigt bezoekers uit om in deelnemende winkels van Musashi Japan op verkenning te gaan en zo de tradities, de cultuur en het vakmanschap te ontdekken die het merk inspireren.

De ervaring, geïnspireerd op het traject naar meesterschap, moedigt deelnemers aan om een ranglijst met graden te doorlopen terwijl ze de winkels bezoeken en er beloningen ontsluiten die een eerbetoon zijn aan elementen van de dagelijkse Japanse cultuur.

Bij Musashi Japan draait vakmanschap niet alleen rond het eindproduct, maar ook het pad dat wordt afgelegd om dit meesterschap te bereiken. The Road to Shogun weerspiegelt deze filosofie door klanten te begeleiden via een traject dat de toewijding, de nieuwsgierigheid en de vooruitgang gevonden in traditionele Japanse ambacht weerspiegelt.

De deelnemers beginnen hun traject door aan te melden bij de Journey Map van de campagne ofwel door een campagnepamflet in de deelnemende winkels in ontvangst te nemen. Wanneer zij locaties bezoeken en QR-codes in de winkel scannen, wordt elk bezoek geregistreerd en hun afgelegde weg langs de Road to Shogun gaat verder.

Het traject ontvouwt zich in vijf graden, die elk een beloning opleveren die op de Japanse cultuur is geïnspireerd:

Eerste graad – Sticker Pack

Een markering van de eerste stap van de deelnemer om een shogun te worden.

Tweede graad – Originele Musashi Japan tenugui

Een traditionele Japanse tenugui, een dunne, rechthoekige katoenen doek die in het dagelijkse leven voor verschillende doeleinden wordt gebruikt.

Derde graad – Originele Musashi Japan chochin

Een traditionele chochin, de emblematische Japanse papieren lantaarn die historisch voor verlichting en decoratie wordt gebruikt.

Vierde graad – Musashi Japan festivalkledij

De officiële Musashi Japan traditionele festivalset, met een happi coat & cap geïnspireerd op klassieke Japanse festivalklederdracht.

Vijfde graad – Eerste prijs

Deelnemers die het traject voltooien, ontvangen de Eerste prijs: een originele ukiyo-e print die exclusief voor Musashi Japan werd uitgevoerd. Het kunstwerk, gecreëerd door een Japanse kunstenaar in de traditionele ukiyo-e stijl, is een eerbetoon aan het Japanse vakmanschap en het culturele erfgoed achter de messen van Musashi Japan.

Naast de beloningen volgens de graden, ontvangen klanten die ¥100.000 of meer in de winkels uitgeven een exclusieve Musashi Japan emaki print, geïnspireerd op traditionele beeldrollen die ambachtslui aan het werk en scènes uit het Japanse leven afbeelden.

De campagne staat open voor alle klanten die de deelnemende winkels bezoeken. Zodra een graad is ontsloten, kunnen de beloningen in de winkel worden gevraagd door de vorderingen aan het personeel van Musashi Japan te laten zien. De deelnemers kunnen alle beloningen verzamelen die ze tijdens het traject ontsluiten, maar elke beloning kan slechts één keer worden ontvangen.

“De weg naar meesterschap bestaat nooit uit één enkele stap. Het is een traject dat wordt vormgegeven door verkenning, toewijding en respect voor vakmanschap. Road to Shogun nodigt onze klanten uit om dat traject samen met ons af te leggen.”

Over MUSASHI JAPAN by TAIMATSU

Musashi Japan vermengt traditionele Japanse smeedtechnieken met modern design, waardoor messen ontstaan die nauwkeurigheid, evenwicht en esthetische eenvoud belichamen. Elk lemmet vertegenwoordigt de geest van Japans vakmanschap: tijdloos, gedisciplineerd en prachtig verfijnd.

Voor meer informatie gaat u naar: https://www.musashihamono.com/pages/road-to-shogun-campaign

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.