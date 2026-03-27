Aprire la strada all'osservazione della Terra in tempo reale: Space Compass e SWISSto12 sottoscrivono un accordo per il primo satellite commerciale per la trasmissione di dati ottici GEO
Aprire la strada all'osservazione della Terra in tempo reale: Space Compass e SWISSto12 sottoscrivono un accordo per il primo satellite commerciale per la trasmissione di dati ottici GEO
(From Left to Right): Julie Pignon, Legal Counsel, SWISSto12; 倉田 るり子 (Ruriko Kurata), Legal Counsel, Space Compass; 小松 大実 (Hiromi Komatsu), Co-CEO, Space Compass; 田中 良太 (Ryota Tanaka), Engineering Director, Space Compass; Emile de Rijk, CEO, SWISSto12; Fredrik Gustavsson, Chief Financial and Strategy Officer, SWISSto12.
TOKYO e RENENS, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Space Compass Corporation ("Space Compass") e SWISSto12 SA ("SWISSto12") hanno annunciato oggi di aver stipulato un contratto di appalto per il primo satellite di trasmissione dati ottici GEO.
Questo accordo rappresenta un importante traguardo verso la realizzazione del servizio di trasmissione di dati ottici di Space Compass. Con un servizio di trasmissione di dati ottici ad alta velocità ed elevata capacità, Space Compass ambisce a trasformare l'osservazione della Terra da un semplice processo di registrazione dei dati a un vero e proprio strumento decisionale in tempo reale.
Per SWISSto12 il contratto rappresenta un'ulteriore conferma della capacità dell'azienda di gestire un ampio ventaglio di missioni spaziali con la sua piccola piattaforma satellitare GEO, integrando una tecnologia su misura e di payload differenziata che ora include funzionalità di comunicazione ottica.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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