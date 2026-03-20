PUMA dévoile sa gamme de maillots de football internationaux la plus impressionnante à ce jour dans les rues de New York

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--La marque sportive mondiale PUMA a dévoilé ses nouveaux maillots pour 11 nations lors d’un événement de rue organisé à Domino Square, à New York, qui a placé le football, la musique, la gastronomie et la culture au cœur d’une célébration du jeu. Plutôt que de procéder à un lancement dans un stade ou à travers un film de marque cinématographique, PUMA a choisi de dévoiler les maillots en situation de jeu, portés pour la première fois par des joueurs locaux de chaque nation dans les rues de New York.

Quatre continents sont réunis sous la bannière de 11 nations : le Portugal, le Maroc, le Ghana, le Paraguay, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la République tchèque, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, l’Autriche et l’Égypte. Cela confirme la position de PUMA en tant que force de premier plan dans le football international, habillant près d’un quart de toutes les nations participant à la plus grande compétition de cet été, avec les équipes africaines les plus en vue parmi toutes les marques de maillots de ce sport.

« Nous voulions créer un lien avec les communautés de fans en nous rendant sur les lieux et aux moments qui comptent pour eux. Cet événement s’est construit sur cette conviction, en offrant aux footballeurs locaux la chance de découvrir ces nouveaux maillots en action avant tout le monde : sur le terrain de leur propre ville », déclare Nadia Kokni, vice-présidente du marketing mondial de la marque PUMA.

L’événement, articulé autour d’une série de camions spécialement conçus, représentait chacune des 11 nations de PUMA à travers une identité visuelle, des spécialités culinaires locales, de la musique et des objets culturels, dont plusieurs ont été créés par des artistes issus des communautés elles-mêmes. Les fans ont pu voir et porter les maillots nationaux avant tout le monde, les tenues ayant été dévoilées pour la première fois sur le terrain de la ville lors d’un tournoi 4 contre 4 organisé par NYC Footy.

Les légendes du football Ricardo Quaresma (Portugal), Asamoah Gyan (Ghana) et El Hadji Diouf (Sénégal) étaient présentes en tant que représentants de leurs nations, créant ainsi un lien entre les générations de ce sport.

Un espace de musique live a animé l’événement, accompagnant l’action du début à la fin, avec une programmation de DJ représentant plusieurs de ces nations et une performance live de l’artiste ghanéen de renom Black Sherif. Le streamer Fanum et le collectif Daily Paper (Jefferson & Abde) se sont également joints à l’événement en tant qu’invités spéciaux.

« La culture du football est notre moteur, et cette collection reflète cet engagement. En équipant des nations sur quatre continents, avec près d’un quart de toutes les nations participant à la plus grande compétition de cet été portant des tenues PUMA, nous sommes présents au moment le plus important du football, renforçant ainsi la position de PUMA comme l’une des marques leaders du football international. Alliant innovation de pointe en matière de performance et identité culturelle, cette collection réunit l’excellence technique et l’esprit qui rassemble les nations sur la plus grande scène mondiale », déclare Dominique Gathier, vice-président de PUMA Teamsport.

Avec jusqu’à 11 nations susceptibles de porter les couleurs de PUMA sur la scène internationale cet été, la marque aborde le tournoi estival en position de force. Les fédérations africaines partenaires de PUMA, parmi lesquelles figurent le Ghana, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Maroc et l’Égypte, sont les plus en vue dans le tournoi à venir, tandis que le Portugal, largement considéré comme disposant de l’une de ses meilleures équipes jamais constituées, fait partie des favoris européens.

PUMA a habillé des légendes du football telles que Pelé, Eusébio, Maradona, Cruyff et Matthäus, et ce riche héritage est ancré dans l’ADN de chaque tenue dévoilée lors de l’événement.

La collection 2026 sera disponible à partir du 24 mars et cet événement marque la première présentation publique de la gamme complète de tenues des équipes nationales de PUMA, qui intègre la technologie innovante ULTRAWEAVE de la marque et le tissu dryCELL évacuant la transpiration sur tous les maillots. Les répliques de maillots sont produites dans le cadre de l’initiative RE:FIBRE de PUMA, reflétant l’engagement de la marque en faveur d’une innovation responsable.

Tous les détails concernant les produits et les innovations seront disponibles dans un communiqué de presse dédié le 24 mars.

Contenu visuel de l’événement : LIEN

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://mediahub.puma.com

PUMA

PUMA est l’une des plus grandes marques de sport au monde. Elle conçoit, développe et vend des chaussures, des vêtements et des accessoires. Fondée en 1948, PUMA aide les meilleurs athlètes et équipes du monde à donner le meilleur d’eux-mêmes grâce à ses produits innovants. Reconnue pour son logo félin emblématique et sa bande Formstrip, l’entreprise propose des produits de performance dans des catégories telles que le football, la course à pied et l’entraînement. Ses collections Sportstyle s’inspirent du sport et inspirent les consommateurs en célébrant la culture sportive. Forte d’une longue histoire et d’un héritage solide, PUMA est fière de posséder l’une des archives les plus riches du secteur, avec de nombreux produits emblématiques tels que la Suede et la Speedcat. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L’entreprise distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie plus de 20 000 personnes et a son siège social à Herzogenaurach, en Allemagne. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://about.puma.com.

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