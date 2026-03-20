MUSASHI JAPAN by TAIMATSU presenta "Road to Shogun": Un viaje de descubrimiento para recorrer la artesanía característica de la marca

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Musashi Japan by TAIMATSU Co., Ltd., una marca japonesa contemporánea de cuchillos arraigada en el espíritu de la artesanía y la armonía cultural, ha anunciado su nueva campaña experiencial: "Road to Shogun".

Esta campaña fue diseñada para crear la experiencia para el cliente más ambiciosa de la marca hasta la fecha e invita a los visitantes a explorar las tiendas participantes de Musashi Japan mientras descubren las tradiciones, la cultura y la artesanía que inspiran a la marca.

Inspirada en el camino hacia la maestría, esta experiencia acompaña a los participantes en un viaje de ascenso por una serie de rangos mientras visitan las tiendas y van ganando recompensas que celebran elementos de la cultura japonesa cotidiana.

En Musashi Japan, la artesanía no se limita al producto final, sino que además abarca el camino recorrido para alcanzar la maestría. "Road to Shogun" refleja esta filosofía al llevar a los clientes a través de un viaje que refleja la dedicación, la curiosidad y la progresión propias de la artesanía tradicional japonesa.

Los participantes comienzan el recorrido iniciando sesión en el "Mapa de viaje" de la campaña o al recibir un folleto de la campaña en las tiendas participantes. A medida con cada visita a un establecimiento, al escanear un código QR, esa visita queda registrada y su progreso avanza a lo largo del "Road to Shogun".

El viaje se desarrolla en cinco rangos, cada uno de los cuales desbloquea una recompensa inspirada en la cultura japonesa:

Primer rango: Paquete de pegatinas

Un distintivo que reconoce el primer paso del participante para convertirse en un shogun.

Segundo rango: Tenugui original de Musashi Japan

Un tenugui tradicional japonés es un paño fino de algodón de forma rectangular que se utiliza para diversos fines cotidianos.

Tercer rango: Chochin original de Musashi Japan

Un chochin tradicional es la linterna tradicional de papel japonesa que históricamente se utilizaba para iluminar y decorar.

Cuarto rango: Traje de fiesta tradicional de Musashi Japan

El conjunto oficial para los festivales tradicionales de Musashi Japan, compuesto por una chaqueta happi y un gorro inspirados en la vestimenta clásica de los festivales japoneses

Quinto rango: Primer premio

Los participantes que hagan el recorrido completo recibirán el premio principal: un grabado ukiyo-e original, una exclusividad creada para Musashi Japan por un artista japonés. Se trata de una obra en el estilo tradicional ukiyo-e, que rinde homenaje a la artesanía japonesa y al patrimonio cultural que es el alma de los cuchillos Musashi Japan

Además de las recompensas por rango, los clientes que gasten un mínimo de 100.000 yenes en la tienda recibirán un grabado emaki exclusivo de Musashi Japan, inspirado en los rollos ilustrados tradicionales que representan diversos artesanos trabajando y escenas de la vida japonesa.

Esta campaña está abierta para todos los clientes que visiten las tiendas participantes. Una vez obtenido un rango, las recompensas se pueden solicitar en la tienda mostrando el nivel progreso al personal de Musashi Japan. Los participantes pueden recibir todas las recompensas que desbloqueen durante el recorrido, pero cada recompensa se puede recibir una sola vez.

"El camino hacia la maestría nunca se logra en un solo paso. Es un viaje moldeado por la exploración, la dedicación y el respeto por el oficio. Road to Shogun invita a nuestros clientes a vivir ese viaje con nosotros".

Acerca de MUSASHI JAPAN by TAIMATSU

Musashi Japan combina las técnicas tradicionales japonesas de forja con el diseño moderno para crear cuchillos que encarnan la precisión, el equilibrio y la simplicidad estética. Cada hoja representa el espíritu de la artesanía japonesa: clásico, disciplinado y exquisitamente refinado.

Para saber más al respecto, visite: https://www.musashihamono.com/pages/road-to-shogun-campaign

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