PUMA於紐約街頭發表迄今最強國際足球隊服系列

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球運動品牌PUMA在紐約多米諾廣場舉辦街頭主題活動，正式發表11支國家隊的全新隊服。本次活動以足球、音樂、美食和文化為核心，打造一場專屬於足球的慶典。不同于傳統的體育場或品牌宣傳片發表形式，PUMA選擇讓當地各參賽國社群的球員們在紐約街頭身著球衣亮相。

本次發表隊服的11支國家隊橫跨四大洲，分別為：葡萄牙、摩洛哥、迦納、巴拉圭、塞內加爾、象牙海岸、捷克、瑞士、紐西蘭、奧地利和埃及。這證實了PUMA在國際足壇的領先地位，在今夏這項頂尖賽事中，近四分之一的參賽國家隊將身著PUMA隊服出戰，其中品牌合作的非洲球隊陣容在所有隊服品牌中最為亮眼。

「我們希望走進球迷社群，在他們心中重要的場所和時刻與他們建立連結。本次活動正是以這一構想為基礎打造，讓當地的足球愛好者們有機會搶先一步，在自己城市的球場上親自試穿這些全新隊服，體驗賽場實戰的感覺。」 PUMA全球品牌行銷副總裁Nadia Kokni表示。

活動以多輛客製化主題卡車為核心載體，每一輛卡車都透過視覺標誌、當地特色美食、音樂和文化展品代表PUMA合作的11支國家隊中的一支，其中多項文化展示內容由當地社群藝術家親手打造。球迷們得以率先一睹新款國家隊服的風采，還能親自試穿，而這批隊服也透過由紐約足球協會承辦的結構化4對4足球賽，在城市球場上完成全球首次公開亮相。

葡萄牙的Ricardo Quaresma、迦納的Asamoah Gyan、塞內加爾的El Hadji Diouf等足壇名宿以本國代表身分出席活動，實現了這項運動的跨代連結。

活動現場設定了現場音樂角，全程為活動營造動感氣氛，不僅有來自多個參賽國的DJ輪番登臺，還有迦納知名藝人Black Sherif帶來現場表演。社群媒體主播Fanum以及Daily Paper創意組合Jefferson和Abde也以特邀嘉賓的身分現身活動。

「足球文化是我們前行的動力，這一全新隊服系列正是這份堅守的體現。我們為橫跨四大洲的國家隊打造專業裝備，在今夏這場頂尖賽事中，近四分之一的參賽隊伍都將身著PUMA戰袍登場。我們將亮相足球界的頂尖舞臺，進一步鞏固PUMA國際足壇頂尖品牌的地位。該系列將尖端的運動性能創新與各國文化特色相融合，兼具專業的工藝水準和讓各國球隊齊聚世界頂尖賽場的精神內核。」 PUMA團隊運動副總裁Dominique Gathier表示。

今年夏天，最多將有11支國家隊身著PUMA裝備出戰，公司也因此強勢進軍本屆賽事。PUMA合作的非洲足協隊伍包括迦納、塞內加爾、象牙海岸、摩洛哥和埃及，是本屆賽事中陣容最為強勁的非洲合作陣營，而葡萄牙隊被公認為組建了史上最強陣容之一，也是本屆賽事的歐洲奪冠熱門隊伍之一。

PUMA曾為Pelé、Eusébio、Maradona、Cruyff和Matthäus等一眾足壇傳奇打造裝備，這份深厚的品牌歷史經驗累積，也融入了本次活動發表的每一款隊服的設計基因之中。

2026年系列將於3月24日正式發售 ，此次活動代表PUMA全套國家隊隊服首次公開亮相。所有球衣均採用品牌創新的ULTRAWEAVE技術和dryCELL吸濕排汗面料。球迷版球衣則憑藉PUMA的RE:FIBRE計畫打造，彰顯品牌在負責任的產品創新領域的堅守。

關於產品和技術創新的完整詳情，將在3月24日發表的專屬產品新聞稿中公布。

活動視覺素材： 連結

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關於PUMA

PUMA是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發並銷售各種鞋類、服飾以及配件產品。PUMA創立於1948年，憑藉創新產品協助全球頂尖運動員和運動隊發揮最佳競技水準。公司以代表性的美洲獅標誌和跑道條紋設計聞名，旗下擁有足球、跑步和訓練等多個品類的專業運動產品。其運動休閒系列根植于運動基因，透過詮釋運動文化為消費者帶來靈感。憑藉悠久的發展歷史和深厚的品牌經驗累積，PUMA擁有業界最豐富的經典產品典藏庫，打造出Suede休閒鞋、Speedcat賽車鞋等多款代表性產品。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。公司產品銷往120多個國家和地區，全球員工超過2萬人，總部位於德國黑佐根奧拉赫。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://about.puma.com。

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