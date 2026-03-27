Ouvrir la voie à l’observation de la Terre en temps réel : Space Compass et SWISSto12 signent un contrat pour le premier satellite commercial de relais de données optiques en orbite géostationnaire

TOKYO ET RENENS, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Space Compass Corporation (« Space Compass ») et SWISSto12 SA (« SWISSto12 ») ont annoncé aujourd’hui avoir signé un contrat d’acquisition pour le premier satellite de relais de données optiques en orbite géostationnaire.

Cet accord représente une étape majeure vers la concrétisation du service de relais de données optiques de Space Compass. Grâce à un service de relais de données optiques à haut débit et haute capacité, Space Compass vise à transformer l’observation de la Terre, qui n’est plus seulement un simple enregistrement, en un outil d’aide à la décision en temps réel.

Pour SWISSto12, ce contrat confirme une nouvelle fois la capacité de l’entreprise à ouvrir la voie à un large éventail de missions spatiales grâce à sa plateforme de petits satellites GEO, intégrant une technologie de charge utile sur mesure et différenciée qui inclut désormais des capacités de communication optique.

Commentaire

Emile de Rijk, directeur général de SWISSto12 « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Space Compass et de notre vision commune visant à construire une infrastructure spatiale sécurisée à orbites multiples qui soutienne certaines des missions spatiales les plus importantes au monde, telles que l’observation de la Terre. En hébergeant des charges utiles de communication optique pour le relais de données LEO-GEO, HummingSat prouve une fois de plus sa polyvalence et son impact considérable dans la mise en œuvre d’innovations ciblées dans l’espace. »

Hiromi Komatsu, co-directeur général de Space Compass « La signature de ce contrat d’approvisionnement représente une étape cruciale vers la concrétisation de notre service de relais de données optiques. En tirant parti d’une architecture de relais de données optiques à haut débit et haute capacité, nous visons à permettre une prise de décision plus rapide et plus intelligente grâce à des informations d’observation de la Terre en temps réel. Ce premier satellite jouera un rôle central dans la mise en place d’une nouvelle infrastructure de communications spatiales. »

Perspectives

Grâce à sa collaboration avec SWISSto12 dans le développement du service de relais de données optiques, Space Compass vise à relever les défis sociaux en permettant une utilisation plus rapide et plus intelligente des données d’observation de la Terre, notamment dans le domaine de la gestion des catastrophes et de la sécurité publique.

À propos de Space Compass Corporation

Space Compass est une coentreprise entre NTT, une entreprise mondiale spécialisée dans les technologies de l’information et de la communication (TIC), et SKY Perfect JSAT Corporation, le plus grand opérateur de satellites d’Asie. La société a été créée pour développer le Space Integrated Computing Network, une nouvelle infrastructure spatiale indépendante multi-orbitale basée sur les communications optiques, conçue pour relever les défis sociaux. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://space-compass.com/en/

À propos de SWISSto12 SA

SWISSto12 est un acteur de premier plan de l’économie spatiale, qui exploite des technologies brevetées de radiofréquence imprimées en 3D pour créer des charges utiles pouvant être hébergées sur n’importe quelle plateforme, pour n’importe quelle mission, sur n’importe quelle orbite, que ce soit sur un satellite tiers ou sur son propre satellite géostationnaire compact, le HummingSat. Fondée en 2011, cette société a établi des relations contractuelles avec les principaux opérateurs de satellites mondiaux. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.swissto12.ch

Ce projet fait partie des initiatives de la marque commerciale spatiale du groupe NTT « NTT C89 » et de SKY Perfect JSAT « JSAT ».

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