De weg wordt geëffend voor observatie van de Aarde in realtime: Space Compass en SWISSto12 ondertekenen een contract voor de eerste commerciële GEO optische data relay-satelliet

TOKIO & RENENS, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Space Compass Corporation (“Space Compass”) en SWISSto12 SA (“SWISSto12”) maakten vandaag bekend dat ze een aankoopcontract hebben opgesteld voor de eerste GEO optische data relay-satelliet.

Dit akkoord vormt een belangrijke miijlpaal naar de verwezenlijking van de optische data relay service van Space Compass. Aan de hand van optische data relay service met grote capaciteit en grote snelheid wil Space Compass observatie van de Aarde transformeren van enkele een tracking record naar een tool voor het nemen van beslissingen in realtime.

Voor SWISSto12 betekent dit contract een nieuwe bevestiging van het vermogen van het bedrijf om een grote verscheidenheid aan ruimtemissies te ontsluiten met haar GEO satellietenplatform, dat op maat gemaakte en gedifferentieerde payload-technologie integreert die nu ook optische communicatiecapaciteiten omvat.

