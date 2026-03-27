De weg wordt geëffend voor observatie van de Aarde in realtime: Space Compass en SWISSto12 ondertekenen een contract voor de eerste commerciële GEO optische data relay-satelliet

(From Left to Right): Julie Pignon, Legal Counsel, SWISSto12; 倉田 るり子 (Ruriko Kurata), Legal Counsel, Space Compass; 小松 大実 (Hiromi Komatsu), Co-CEO, Space Compass; 田中 良太 (Ryota Tanaka), Engineering Director, Space Compass; Emile de Rijk, CEO, SWISSto12; Fredrik Gustavsson, Chief Financial and Strategy Officer, SWISSto12.

TOKIO & RENENS, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Space Compass Corporation (“Space Compass”) en SWISSto12 SA (“SWISSto12”) maakten vandaag bekend dat ze een aankoopcontract hebben opgesteld voor de eerste GEO optische data relay-satelliet.

Dit akkoord vormt een belangrijke miijlpaal naar de verwezenlijking van de optische data relay service van Space Compass. Aan de hand van optische data relay service met grote capaciteit en grote snelheid wil Space Compass observatie van de Aarde transformeren van enkele een tracking record naar een tool voor het nemen van beslissingen in realtime.

Voor SWISSto12 betekent dit contract een nieuwe bevestiging van het vermogen van het bedrijf om een grote verscheidenheid aan ruimtemissies te ontsluiten met haar GEO satellietenplatform, dat op maat gemaakte en gedifferentieerde payload-technologie integreert die nu ook optische communicatiecapaciteiten omvat.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

More News From SWISSto12 SA

Samenvatting: Astrum Mobile selecteert SWISSto12 om de geostationaire satelliet NEASTAR-1 te bouwen: het eerste specifieke S2D-platform (Satellite-to-Device) van Azië-Stille Oceaan voor 5G NTN-services

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Astrum Mobile, het enige S2D-bedrijf (Satellite-to-Device) van Azië-Stille Oceaan, zal haar allereerste S2D-platform (Satellite-to-Device) exploiteren om 5G NTN-services (Non-Terrestrial Network) aan te bieden. Astrum Mobile’s visie gericht op een alomtegenwoordige S2D-service (Satellite-to-Device) rechtstreeks aan end-user smartphones en smart devices krijgt stilaan gestalte met de selectie van SWISSto12 als fabrikant van de NEASTAR-1-satelliet, gebaseerd op het kl...

Samenvatting: SWISSto12 blijft uitbreiden dankzij een stijging van het personeelsbestand met 25% en toevoeging van nieuwe productieruimte

RENENS, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--SWISSto12, een van Europa’s snelst groeiende luchtvaart- en ruimtevaarttechniekbedrijf en een toonaangevende fabrikant van satelliet- en radiofrequentieproducten, kondigt haar verdere globale uitbreiding aan. Het bedrijf heeft extra productieruimte verzekerd in haar hoofdvestiging in Zwitserland, waarmee de omvang van de bestaande vestiging stijgt tot 5.700 m2. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als lee...

Samenvatting: SWISSto12 verzekert financieringsfaciliteit voor werkkapitaal van CHF 25 miljoen (€26,15 miljoen) bij UBS voor het satellietbedrijf HummingSat

LAUSANNE, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--SWISSto12, een van Europa’s snelst groeiende fabrikanten van satelliet- en radiofrequentieproducten, kondigde aan dat het een werkkapitaalfaciliteit van CHF 25 miljoen (€26,15 miljoen) verzekert bij UBS Switzerland AG, de multinationale universele bank. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is....
