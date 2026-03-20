Belgique : TotalEnergies et Holcim inaugurent la plus grande centrale solaire flottante d’Europe dédiée à l’autoconsommation

PARIS & OBOURG, Belgique--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Holcim, acteur de référence de la construction durable, inaugurent en Belgique une centrale solaire flottante d’une capacité de 31 MW, située à Obourg, sur un ancien site d’extraction de craie, réhabilité en lac.

La centrale solaire produit 30 GWh/an d’électricité renouvelable, qui est autoconsommée par les installations de Holcim, ce qui en fait la plus grande centrale solaire flottante d’Europe dédiée à l’autoconsommation. Pour maximiser l’intégration paysagère, un forage dirigé de plus de 700 mètres a été réalisé pour relier les panneaux à la sous-station électrique.

« Nous nous réjouissons de l’inauguration de cette centrale solaire flottante, qui démontre la capacité des équipes de TotalEnergies à innover pour répondre aux besoins de notre partenaire Holcim, que nous accompagnons comme d’autres clients industriels dans leurs projets de décarbonation de leurs activités », a déclaré Olivier Greiner, Managing Director Retail Power & Gas Belgium chez TotalEnergies.

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A propos de Holcim

En tant que leader mondial de solutions de construction innovantes et durables, Holcim favorise le développement de villes plus durables, d'infrastructures plus intelligentes et l'amélioration du cadre de vie dans le monde entier. La durabilité au cœur de sa stratégie, Holcim devient une entreprise neutre en carbone et préconise un mode de construction plus circulaire en consommant moins de ressources. À l'échelle mondiale, Holcim compte 45 000 collaborateurs, Holcim Belgique en emploie 985 répartis sur 26 sites. Tous sont passionnés par la réalisation de progrès pour les personnes et la planète, à travers quatre secteurs d'activité : Ciment, Béton, Granulats et Dry Mortars.

TotalEnergies et l’électricité

TotalEnergies construit un portefeuille compétitif combinant des actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir à ses clients une électricité bas carbone disponible 24h/24. Début 2026, TotalEnergies dispose de plus de 34 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable, et a l’ambition d’atteindre une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

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