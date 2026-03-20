PUMA、ニューヨークの街角で過去最強のインターナショナル・フットボール・キット・ラインナップを発表

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルスポーツブランドのPUMAは、ニューヨークのドミノ・スクエアにおいて、フットボール、音楽、食、文化を主役にしたストリートレベルのイベントを開催し、11カ国の新しいナショナルチームキットを発表しました 。スタジアムでの発表や映画のようなブランドフィルムではなく、ニューヨークの街角で、各国の地元コミュニティのプレーヤーが実際に着用してプレーする形でキットを初披露するという手法がとられました 。

発表された11カ国は4つの大陸にわたります：ポルトガル、モロッコ、ガーナ、パラグアイ、セネガル、コートジボワール、チェコ、スイス、ニュージーランド、オーストリア、エジプト 。これにより、今夏のビッグトーナメントに出場する全チームの約4分の1をサポートし、アフリカの有力チームを最も多く抱えるブランドとして、国際的なフットボール界におけるPUMAの主導的な地位が改めて裏付けられました 。

「私たちは、ファンの皆様にとって重要な場所や瞬間に寄り添うことで、コミュニティとの繋がりを深めたいと考えました。このイベントは、地元のプレーヤーたちが、誰よりも早く自分たちの街のピッチで、この新しいキットの着心地を体験できる機会を提供したのです。」 PUMAのグローバルブランドマーケティング担当副社長、ナディア・コクニは次のように述べています。

今回のイベントは、オーダーメイドでデザインされた複数のトラックをコアに展開。各トラックは PUMA の 11 加盟国ごとに対応し、ビジュアルアイデンティティ、地元の食べ物、音楽、文化財などを通じて各国の特色を表現。そのうち数多くの演出は、地元コミュニティのアーティストによって生み出された。NYC フッティーの協力のもと、市街地のグラウンドで組織的な 4 対 4 トーナメントが開催され、この試合を通じてユニフォームが初公開された。ファンたちは誰よりも先に各国の代表ユニフォームを見て、着用することができた。

サッカー界のレジェンドであるリカルド・クアレスマ（ポルトガル）、アサモア・ギャン（ガーナ）、エル＝ハッジ・ディウフ（セネガル）が、各国の代表として出席し、競技における世代間の架け橋となりました 。

会場内に設置されたライブミュージック・コーナーがイベントの鼓動を刻み、始まりから終わりまで会場をサウンドで彩りました。そこでは、各国を代表するDJ陣のラインナップに加え、高い評価を得ているガーナ人アーティスト、ブラック・シェリフによるライブパフォーマンスも披露されました 。さらに、ソーシャルメディア・ストリーマーのファナムや、クリエイティブ・コレクティブ『デイリーペーパー』のジェフェルソンとアブデも特別ゲストとして参加しました 。

「サッカーの文化こそが、私たちの活動の原動力であり、今回のコレクションはこの想いを反映したものだ。4 大陸にまたがる各国の代表チームに装備を提供し、今夏の最大規模な大会に出場する国の約 4 分の 1 が PUMA の製品を着用する。私たちはサッカー界の最も重要な瞬間に姿を見せ、国際サッカー界における PUMA のトップブランドの地位を強固にする。今回のコレクションは、最先端のパフォーマンスイノベーションと各国の文化アイデンティティを融合させ、高い技術力と、世界最大のステージで各国を結ぶ精神を一体化させた。」 PUMAのグローバルブランドマーケティング担当副社長、ナディア・コクニは次のように述べています。

今夏の国際舞台では最大 11 カ国の代表チームが PUMA 製ユニフォームを着用する可能性があり、PUMA は今夏の大会に強い勢いで臨む。PUMA が契約するアフリカの代表連盟は、ガーナ、セネガル、コートジボワール、モロッコ、エジプトを含み、今大会で最も注目を集める顔ぶれとなっている。一方、ポルトガル代表は同国史上で最も強力なチームの一つと広く評され、欧州勢の中でも優勝候補の一角を占めている。

PUMA は、ペレ、ユゼビオ、マラドーナ、クライフ、マッタウスといった歴代のサッカーレジェンドにも装備を提供してきた。この豊かな歴史と伝統は、今回のイベントで発表されたすべてのユニフォームの DNA に織り込まれている。

2026 年コレクションは 3 月 24 日より発売開始となります。 本イベントは、プーマのナショナルチームキットの全ラインナップが初めて一般公開される場となり、すべてのジャージにはブランド独自の革新的な『ウルトラウィーブ』テクノロジーと吸汗速乾性に優れた『ドライセル』素材が採用されています 。また、レプリカジャージには、責任ある製品革新に対するブランドのコミットメントを反映した、プーマの『リ・ファイバー』イニシアチブによる素材が使用されています 。

製品およびイノベーションの詳細については、3月24日に発行予定の製品専用プレスリリースにて公開されます。

本イベントのビジュアルコンテンツ： LINK

詳細については、こちらをご覧ください： https://mediahub.puma.com

PUMA

PUMAは、フットウェア、アパレル、アクセサリーのデザイン、開発、販売、マーケティングを行う、世界有数のスポーツブランドです。 1948年の創業以来、革新的な製品を通じて世界最高のプレーヤーやチームのパフォーマンスを支えてきました。 現在、フットボール、ランニング、トレーニングなどのカテゴリーにおいてパフォーマンス製品を提供しており、象徴的な「キャットロゴ」と「フォームストリップ」で知られています。 また、スポーツのルーツを大切にした「スポーツスタイル」コレクションは、スポーツ文化を称えることで消費者にインスピレーションを与えています。 長い歴史と強いヘリテージを誇るプーマは、「スウェード」や「スピードキャット」といった象徴的な製品を含む、業界屈指のアーカイブを保有しています。PUMAグループは、「PUMA」、「Cobra Golf」、「stichd」の各ブランドを展開しています。 120カ国以上で製品を販売し、2万人以上の従業員を擁し、ドイツのヘルツォーゲンアウラッハに本社を置いています。https://about.puma.com.

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