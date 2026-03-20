PUMA于纽约街头发布迄今最强国际足球队服系列

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球运动品牌PUMA在纽约多米诺广场举办街头主题活动，正式发布11支国家队的全新队服。本次活动以足球、音乐、美食和文化为核心，打造一场专属于足球的庆典。不同于传统的体育场或品牌宣传片发布形式，PUMA选择让当地各参赛国社区的球员们在纽约街头身着球衣亮相。

本次发布队服的11支国家队横跨四大洲，分别为：葡萄牙、摩洛哥、加纳、巴拉圭、塞内加尔、科特迪瓦、捷克、瑞士、新西兰、奥地利和埃及。这证实了PUMA在国际足坛的领先地位，在今夏这项顶级赛事中，近四分之一的参赛国家队将身着PUMA队服出战，其中品牌合作的非洲球队阵容在所有队服品牌中最为亮眼。

“我们希望走进球迷社区，在他们心中重要的场所和时刻与他们建立联结。本次活动正是基于这一理念打造，让当地的足球爱好者们有机会抢先一步，在自己城市的球场上亲身试穿这些全新队服，体验赛场实战的感觉。” PUMA全球品牌营销副总裁Nadia Kokni表示。

活动以多辆定制主题卡车为核心载体，每一辆卡车都通过视觉标识、当地特色美食、音乐和文化展品代表PUMA合作的11支国家队中的一支，其中多项文化展示内容由当地社区艺术家亲手打造。球迷们得以率先一睹新款国家队服的风采，还能亲身试穿，而这批队服也通过由纽约足球协会承办的结构化4对4足球赛，在城市球场上完成全球首次公开亮相。

葡萄牙的Ricardo Quaresma、加纳的Asamoah Gyan、塞内加尔的El Hadji Diouf等足坛名宿作为本国代表出席活动，实现了这项运动的跨代联结。

活动现场设置了现场音乐角，全程为活动营造动感氛围，不仅有来自多个参赛国的DJ轮番登台，还有加纳知名艺人Black Sherif带来现场表演。社交媒体主播Fanum以及Daily Paper创意组合Jefferson和Abde也以特邀嘉宾的身份现身活动。

“足球文化是我们前行的动力，这一全新队服系列正是这份坚守的体现。我们为横跨四大洲的国家队打造专业装备，在今夏这场顶级赛事中，近四分之一的参赛队伍都将身着PUMA战袍登场。我们将亮相足球界的顶级舞台，进一步巩固PUMA作为国际足坛顶尖品牌的地位。该系列将前沿的运动性能创新与各国文化特色相融合，兼具专业的工艺水准和让各国球队齐聚世界顶级赛场的精神内核。” PUMA团队运动副总裁Dominique Gathier表示。

今年夏天，最多将有11支国家队身着PUMA装备出战，公司也因此强势进军本届赛事。PUMA合作的非洲足协队伍包括加纳、塞内加尔、科特迪瓦、摩洛哥和埃及，是本届赛事中阵容最为强劲的非洲合作阵营，而葡萄牙队被公认为组建了史上最强阵容之一，也是本届赛事的欧洲夺冠热门队伍之一。

PUMA曾为Pelé、Eusébio、Maradona、Cruyff和Matthäus等一众足坛传奇打造装备，这份深厚的品牌历史积淀，也融入了本次活动发布的每一款队服的设计基因之中。

2026年系列将于3月24日正式发售 ，此次活动标志着PUMA全套国家队队服首次公开亮相。所有球衣均采用品牌创新的ULTRAWEAVE技术和dryCELL吸湿排汗面料。球迷版球衣则依托PUMA的RE:FIBRE计划打造，彰显品牌在负责任的产品创新领域的坚守。

关于产品和技术创新的完整细节，将在3月24日发布的专属产品新闻稿中公布。

活动视觉素材： 链接

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关于PUMA

PUMA是全球首屈一指的运动品牌之一，致力于设计、开发并销售各种鞋类、服装以及配饰产品。PUMA创立于1948年，凭借创新产品助力全球顶尖运动员和运动队发挥最佳竞技水平。公司以标志性的美洲狮标识和跑道条纹设计闻名，旗下拥有足球、跑步和训练等多个品类的专业运动产品。其运动休闲系列根植于运动基因，通过诠释运动文化为消费者带来灵感。依托悠久的发展历史和深厚的品牌积淀，PUMA拥有业内最丰富的经典产品典藏库，打造出Suede休闲鞋、Speedcat赛车鞋等多款标志性产品。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。公司产品销往120多个国家和地区，全球员工超过2万人，总部位于德国黑措根奥拉赫。如需了解更多信息，请访问https://about.puma.com。

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