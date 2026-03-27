Wegbereiter für Erdbeobachtung in Echtzeit: Space Compass und SWISSto12 unterzeichnen Vertrag für ersten kommerziellen optischen GEO-Datenrelais-Satelliten

TOKIO und RENENS, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--Die Space Compass Corporation („Space Compass“) und SWISSto12 SA („SWISSto12“) gaben heute den Abschluss eines Beschaffungsvertrags für den ersten optischen GEO-Datenrelais-Satelliten bekannt.

Die Vereinbarung stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Realisierung des optischen Datenrelais-Services von Space Compass dar. Mit dem optischen Datenübertragungsdienst, der sich durch hohe Geschwindigkeit und Kapazität auszeichnet, will Space Compass die Erdbeobachtung von einer reinen Aufzeichnung zu einem Instrument für die Entscheidungsfindung in Echtzeit machen.

Mit dem Vertrag stellt SWISSto12 einmal mehr seine Fähigkeit unter Beweis, eine breite Palette von Weltraummissionen mit seiner kleinen GEO-Satellitenplattform zu ermöglichen. Dabei werden maßgeschneiderte und differenzierte Nutzlasttechnologien integriert, die nun auch optische Kommunikationsfähigkeiten umfassen.

Kommentar

Emile de Rijk, CEO, SWISSto12 „Wir sind über die Partnerschaft mit Space Compass hoch erfreut, auch im Hinblick auf unsere gemeinsame Vision, eine sichere, orbitübergreifende Weltrauminfrastruktur aufzubauen, die einige der wichtigsten Raumfahrtmissionen der Welt unterstützt, wie etwa die Erdbeobachtung. Durch die Integration optischer Kommunikationsnutzlasten für die Datenübertragung zwischen LEO und GEO erweist sich HummingSat erneut als vielseitig und maßgeblich für die Förderung zielgerichteter Innovationen im Weltraum.“

Hiromi Komatsu, Co-CEO, Space Compass „Der Abschluss dieses Beschaffungsvertrags stellt einen entscheidenden Meilenstein für die Realisierung unseres optischen Datenübertragungsdienstes dar. Durch den Einsatz einer optischen Datenrelais-Architektur mit hoher Geschwindigkeit und Kapazität verfolgen wir das Ziel, eine schnellere und intelligentere Entscheidungsfindung durch Echtzeit-Erkenntnisse aus der Erdbeobachtung zu ermöglichen. Dieser erste Satellit wird eine zentrale Rolle beim Aufbau einer neuen Weltraum-Kommunikationsinfrastruktur spielen.“

Ausblick

Space Compass arbeitet mit SWISSto12 an der Entwicklung eines optischen Datenübertragungsdienstes, um gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen. Dies soll durch die zeitnahe und intelligentere Nutzung von Erdbeobachtungsdaten geschehen, unter anderem im Bereich Katastrophenhilfe und öffentliche Sicherheit.

Über die Space Compass Corporation

Space Compass ist ein Joint-Venture-Unternehmen zwischen dem japanischen IKT-Unternehmen (Informations- und Kommunikationstechnologie) NTT und der SKY Perfect JSAT Corporation, dem größten Satellitenbetreiber Asiens. Das Unternehmen wurde gegründet, um das „Space Integrated Computing Network“ aufzubauen. Dabei handelt es sich um eine neue, orbitübergreifende, auf optischer Kommunikation basierende unabhängige Weltrauminfrastruktur, um gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://space-compass.com/en/

Über SWISSto12 SA

SWISSto12 ist ein führender Wegbereiter der Weltraumwirtschaft und nutzt patentierte, 3D-gedruckte Hochfrequenztechnologien, um Nutzlasten zu entwickeln, die auf jeder Plattform, für jede Mission und in jedem Orbit eingesetzt werden können – entweder auf einem Satelliten eines Drittanbieters oder auf seinem eigenen kompakten geostationären Satelliten HummingSat. Das 2011 gegründete Unternehmen hat vertragliche Beziehungen zu führenden globalen Satellitenbetreibern aufgebaut. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.swissto12.ch

Das Projekt ist eine der Initiativen der Raumfahrtmarke der NTT Group „NTT C89“ und „JSAT“ von SKY Perfect JSAT.

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