Allanando el camino para la observación de la Tierra en tiempo real: Space Compass y SWISSto12 firman un contrato para el primer satélite comercial de retransmisión de datos ópticos en órbita GEO

TOKIO Y RENENS, Suiza--(BUSINESS WIRE)--Space Compass Corporation («Space Compass») y SWISSto12 SA («SWISSto12») acaban de anunciar la firma de un contrato para la adquisición del primer satélite de retransmisión de datos ópticos en órbita GEO.

Este acuerdo supone todo un hito para materializar el servicio de retransmisión de datos ópticos de Space Compass. Gracias a un servicio de retransmisión de datos ópticos de alta velocidad y gran capacidad, Space Compass quiere transformar la observación de la Tierra, pasando de ser un mero registro de seguimiento a convertirse en una herramienta de toma de decisiones en tiempo real.

Para SWISSto12, este contrato vuelve a confirmar la capacidad de la empresa para hacer realidad una amplia gama de misiones espaciales mediante su plataforma de pequeños satélites GEO, al integrar tecnología de carga útil a medida y diferenciada que ahora incluye capacidades de comunicación óptica.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.