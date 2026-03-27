-

Allanando el camino para la observación de la Tierra en tiempo real: Space Compass y SWISSto12 firman un contrato para el primer satélite comercial de retransmisión de datos ópticos en órbita GEO

original (From Left to Right): Julie Pignon, Legal Counsel, SWISSto12; 倉田 るり子 (Ruriko Kurata), Legal Counsel, Space Compass; 小松 大実 (Hiromi Komatsu), Co-CEO, Space Compass; 田中 良太 (Ryota Tanaka), Engineering Director, Space Compass; Emile de Rijk, CEO, SWISSto12; Fredrik Gustavsson, Chief Financial and Strategy Officer, SWISSto12.

(From Left to Right): Julie Pignon, Legal Counsel, SWISSto12; 倉田 るり子 (Ruriko Kurata), Legal Counsel, Space Compass; 小松 大実 (Hiromi Komatsu), Co-CEO, Space Compass; 田中 良太 (Ryota Tanaka), Engineering Director, Space Compass; Emile de Rijk, CEO, SWISSto12; Fredrik Gustavsson, Chief Financial and Strategy Officer, SWISSto12.

TOKIO Y RENENS, Suiza--(BUSINESS WIRE)--Space Compass Corporation («Space Compass») y SWISSto12 SA («SWISSto12») acaban de anunciar la firma de un contrato para la adquisición del primer satélite de retransmisión de datos ópticos en órbita GEO.

Este acuerdo supone todo un hito para materializar el servicio de retransmisión de datos ópticos de Space Compass. Gracias a un servicio de retransmisión de datos ópticos de alta velocidad y gran capacidad, Space Compass quiere transformar la observación de la Tierra, pasando de ser un mero registro de seguimiento a convertirse en una herramienta de toma de decisiones en tiempo real.

Para SWISSto12, este contrato vuelve a confirmar la capacidad de la empresa para hacer realidad una amplia gama de misiones espaciales mediante su plataforma de pequeños satélites GEO, al integrar tecnología de carga útil a medida y diferenciada que ahora incluye capacidades de comunicación óptica.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para los medios
ThoughtLDR en nombre de SWISSto12
SWISSto12@thoughtldr.com
+44 07553 600128

Industry:

SWISSto12 SA

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contacto para los medios
ThoughtLDR en nombre de SWISSto12
SWISSto12@thoughtldr.com
+44 07553 600128

More News From SWISSto12 SA

Resumen: Astrum Mobile elige a SWISSto12 para fabricar el satélite geoestacionario NEASTAR-1: la primera plataforma específica de satélite a dispositivo (S2D) de Asia-Pacífico que presta servicios 5G NTN

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Astrum Mobile, la única empresa de satélite a dispositivo (S2D) de Asia-Pacífico, explotará la primera plataforma de satélite a dispositivo (S2D) que prestará servicios de red no terrestre (NTN) 5G. La iniciativa de Astrum Mobile de ofrecer un servicio omnipresente de satélite a dispositivo (S2D) directamente a los smartphones y dispositivos inteligentes de los usuarios finales avanza con la selección de SWISSto12 para la fabricación del satélite NEASTAR-1, basado e...

Resumen: SWISSto12 prosigue su expansión, incrementa su equipo en un 25 % y suma un nuevo espacio de producción

RENENS, Suiza--(BUSINESS WIRE)--SWISSto12, una de las empresas aeroespaciales europeas que más rápido está creciendo y uno de los principales fabricantes de satélites y productos de radiofrecuencia, anuncia que continúa su expansión internacional. La empresa ha obtenido espacio de producción adicional en su sede central de Suiza, con lo que ha ampliado sus instalaciones a 5700 m2. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un m...

Resumen: SWISSto12 obtiene de UBS una línea de financiación de capital circulante de 25 millones de francos suizos (26,15 millones de euros) para el negocio de satélites HummingSat

LAUSANA, Suiza--(BUSINESS WIRE)--SWISSto12, uno de los fabricantes europeos de satélites y productos de radiofrecuencia de más rápido crecimiento, ha anunciado la obtención de una línea de capital circulante de 25 millones de francos suizos (26,15 millones de euros) de UBS Switzerland AG, el banco universal multinacional. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma...
Back to Newsroom