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PUMA presenta la sua più potente linea di divise da calcio internazionali sulle strade di New York

Ribadendo la propria posizione di forza in quanto leader nel settore delle divise di calcio al torneo di quest'estate, PUMA ha presentato le maglie di 11 nazioni, tra cui le federazioni africane partner più importanti rispetto a qualsiasi altro marchio presente al torneo, in occasione di un evento a New York incentrato sulla comunità e dedicato al calcio, alla musica e alla cultura

original Reinforcing its status as a leading force in football kits at this summer’s competition, PUMA unveiled jerseys for 11 nations, including the most prominent African partner federations of any brand in the tournament, in a community-first celebration of football, music, and culture in New York City.

Reinforcing its status as a leading force in football kits at this summer’s competition, PUMA unveiled jerseys for 11 nations, including the most prominent African partner federations of any brand in the tournament, in a community-first celebration of football, music, and culture in New York City.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--PUMA, l'azienda globale nel settore dello sport, ha presentato le sue nuove divise per le nazionali di 11 paesi in occasione di un evento su strada alla Domino Square di New York, durante il quale calcio, musica, cibo e cultura hanno occupato una posizione centrale nella celebrazione del gioco.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Direttore Global Brand PR & Activations
mario.almeida@puma.com

Kseniia Iliushina
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PUMA

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