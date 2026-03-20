PUMA presenta la sua più potente linea di divise da calcio internazionali sulle strade di New York
PUMA presenta la sua più potente linea di divise da calcio internazionali sulle strade di New York
Ribadendo la propria posizione di forza in quanto leader nel settore delle divise di calcio al torneo di quest'estate, PUMA ha presentato le maglie di 11 nazioni, tra cui le federazioni africane partner più importanti rispetto a qualsiasi altro marchio presente al torneo, in occasione di un evento a New York incentrato sulla comunità e dedicato al calcio, alla musica e alla cultura
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--PUMA, l'azienda globale nel settore dello sport, ha presentato le sue nuove divise per le nazionali di 11 paesi in occasione di un evento su strada alla Domino Square di New York, durante il quale calcio, musica, cibo e cultura hanno occupato una posizione centrale nella celebrazione del gioco.
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Contatti per i media:
Mario Almeida
Direttore Global Brand PR & Activations
mario.almeida@puma.com
Kseniia Iliushina
Senior Brand PR Manager
kseniia.ilushina@puma.com