PUMA presenta la sua più potente linea di divise da calcio internazionali sulle strade di New York

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--PUMA, l'azienda globale nel settore dello sport, ha presentato le sue nuove divise per le nazionali di 11 paesi in occasione di un evento su strada alla Domino Square di New York, durante il quale calcio, musica, cibo e cultura hanno occupato una posizione centrale nella celebrazione del gioco.

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