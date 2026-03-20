Accenture Song imagine pour Peugeot et Pathé Le Lion & le Coq, une création cinématographique originale

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Accenture Song, l’agence créative et technologique d’Accenture, a imaginé pour Peugeot et Pathé Le Lion & le Coq, un film d’animation inédit diffusé dans les salles Pathé à partir du 22 mars. Cette création originale met en scène la rencontre des deux emblèmes iconiques des marques – le Lion de Peugeot et le Coq de Pathé – à travers une fable cinématographique conçue pour le grand écran et déclinée également sur les réseaux sociaux. Le projet s’inscrit dans le cadre du partenariat entre Peugeot et Pathé et illustre leur ambition commune de proposer une expérience culturelle immersive au cœur de la salle de cinéma.

Conçue par Accenture Song, la campagne repose sur une approche créative fondée sur le dialogue entre deux univers emblématiques : l’automobile et le cinéma. En faisant le choix d’un film d’animation diffusé en salle et sur les plateformes digitales, Peugeot et Pathé privilégient un format qui place le récit, l’émotion et l’expérience collective au centre de leur prise de parole, en s’adressant aux spectateurs dans un contexte où l’attention et l’imaginaire sont pleinement mobilisés.

Le Lion & le Coq a été pensé comme une œuvre cinématographique à part entière, intégrée à l’expérience des spectateurs avant les projections. Le film mobilise les codes du cinéma d’animation pour raconter une rencontre symbolique, incarnant l’attachement des deux marques à la culture populaire et au patrimoine de la salle de cinéma comme lieu de partage et d’émotion collective.

La réalisation et l’animation ont été confiées au studio Busterwood. La musique originale, composée par Arthur Simonini, accompagne le film et renforce sa dimension narrative et émotionnelle. La campagne est également déployée sur les réseaux sociaux et les supports digitaux, prolongeant l’expérience au‑delà de la salle.

À travers cette création, Accenture Song, Peugeot et Pathé illustrent une approche de la communication qui dépasse les formats publicitaires traditionnels pour explorer de nouveaux territoires d’expression, en faisant du cinéma un média à part entière au service du récit et de l’expérience de marque.

Régis Boulanger et Romain Repellin, les directeurs de la création exécutifs en charge de la campagne, ont déclaré : « Nous assistons à la rencontre entre deux emblèmes français. Comme dans une fable, le Lion et le Coq prennent vie en animation, portés par une composition musicale originale qui marque le début d’un partenariat entre deux marques ancrées dans le quotidien des Français depuis des générations ».

Phil York, Directeur Marketing & Communications PEUGEOT, explique : « Avec Le Lion & le Coq, Peugeot s’exprime à travers une fable symbolique qui parle de valeurs, d’émotion et de culture partagée. Cette création illustre notre volonté de construire des prises de parole qui marquent durablement, en allant à la rencontre du public là où l’émotion est la plus forte. »

Yohann Stoll, Directeur des partenariats de PATHÉ Films, a déclaré : « Chez Pathé, nous sommes convaincus que la salle de cinéma est avant tout un lieu de rendez-vous et de partage. Le Lion & le Coq s’inscrit naturellement dans cette logique, en proposant aux spectateurs une expérience singulière avant même le début du film. »

Lien de visionnage et de téléchargement du film (40″)

YouTube : Le Coq et le Lion I Pathé x Peugeot

Téléchargement : Le Lion & le Coq

Crédits :

Accenture Song

Directeurs exécutifs : Ludovic Tran, Patrick Lara, Martial Viudes

Directeurs de la création exécutifs : Régis Boulanger, Romain Repellin

Directrice de création : Lina Akbarzadeh

Équipe compte : Yani Oukid, Lucie Tigoulet, Ana Mateos

Stratégie : Corentin Monot, Christophe Defaye, Fanny Shin

Production TV : Vincent Medioni

Production sonore : La Cuisine

Producteurs : Jérôme Hatchuel et Guillaume Samot

Direction de production : Florent Camilleri

Musique originale : Arthur Simonini

Mixage : Olivier Vehert

Production exécutive : Busterwood Studio

Réalisation : Marco Pacifici