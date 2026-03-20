PUMA presenta en las calles de Nueva York su colección de indumentaria futbolística internacional más impactante hasta la fecha

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--PUMA, la empresa deportiva global, presentó sus nuevos kits para las selecciones nacionales de 11 países con un evento callejero en Domino Square, en la ciudad de Nueva York, que puso el fútbol, la música, la gastronomía y la cultura en el centro de una celebración de este deporte. El lanzamiento no tuvo lugar en un estadio ni mediante un video promocional de la marca, en esta ocasión PUMA optó por dar a conocer toda la indumentaria en acción, vestida por primera vez por jugadores locales de cada país en las calles de Nueva York.

Cuatro continentes se unen a través de 11 naciones: Portugal, Marruecos, Ghana, Paraguay, Senegal, Costa de Marfil, República Checa, Suiza, Nueva Zelanda, Austria y Egipto. Esto confirma la posición de PUMA como una fuerza líder en el fútbol internacional, vistiendo a casi una cuarta parte de todas las naciones que participarán en la mayor competición de este verano, con los equipos africanos más destacados de cualquier marca de indumentaria en este deporte.

“Queríamos conectar con las comunidades de aficionados y aparecer en los lugares y momentos que les importan. Este evento se construyó sobre esa idea, ofreciendo a los futbolistas locales la oportunidad de probar estos nuevos kits en acción antes que nadie: en el campo de juego de su propia ciudad”, comentó Nadia Kokni, vicepresidenta de Marketing Global de Marca de PUMA.

El evento se organizó en torno a una serie de camiones diseñados para la ocasión, cada uno de los cuales representaba a una de las 11 naciones de PUMA a través de la identidad visual, la comida local, la música y objetos culturales (varios de ellos creados por artistas de las propias comunidades). Los aficionados pudieron ver y ponerse las camisetas nacionales antes que nadie, ya que los kits se presentaron por primera vez en el campo de la ciudad a través de un torneo de 4 contra 4, organizado por NYC Footy.

Las leyendas del fútbol Ricardo Quaresma (Portugal), Asamoah Gyan (Ghana) y El Hadji Diouf (Senegal) estuvieron presentes en representación de sus países, conectando a generaciones de este deporte.

Para animar el evento, se organizó un espacio de música en vivo, que acompañó la acción de principio a fin, con una alineación de DJ que representaba a varias de las naciones y una actuación en vivo del aclamado artista ghanés Black Sherif. El streamer de redes sociales Fanum y el colectivo Daily Paper (Jefferson y Abde) también se sumaron como invitados especiales.

“La cultura del fútbol es lo que nos mueve, y esta colección refleja ese compromiso. Equipamos a selecciones de cuatro continentes, casi una cuarta parte de todas las selecciones que participarán en la mayor competición de este verano vestirán PUMA. Estamos presentes en el momento más importante del fútbol, y esto refuerza la posición de PUMA como una de las marcas líderes en el fútbol internacional. Al combinar innovación vanguardista en rendimiento con identidad cultural, esta colección combina la excelencia técnica y el espíritu que une a las naciones en el escenario más grande del mundo”, declaró Dominique Gathier, vicepresidente de Teamsport de PUMA.

Con hasta 11 selecciones que podrían vestir PUMA en el escenario internacional este verano, la empresa llega con fuerza a este torneo. Las federaciones africanas asociadas a PUMA, entre las que se encuentran Ghana, Senegal, Costa de Marfil, Marruecos y Egipto, son las más destacadas en la próxima competición, mientras que Portugal, considerado por muchos como uno de los mejores equipos que ha reunido jamás, se encuentra entre las selecciones europeas favoritas.

PUMA ha vestido a leyendas del fútbol como Pelé, Eusébio, Maradona, Cruyff y Matthäus, y ese rico legado histórico forma parte del ADN de cada kit presentado en el evento.

La colección 2026 estará disponible a partir del 24 de marzo y este evento marca la primera presentación pública de la gama completa de indumentaria de selecciones nacionales de PUMA, que cuenta con la innovadora tecnología ULTRAWEAVE de la marca y el tejido dryCELL que absorbe la transpiración en todas las camisetas. Las réplicas de las camisetas se producen utilizando la iniciativa RE:FIBRE de PUMA, lo que refleja el compromiso de la marca con la innovación responsable en sus productos.

Los detalles completos sobre los productos y las innovaciones estarán disponibles en un comunicado de prensa especial el próximo 24 de marzo.

Imágenes del evento: ENLACE

Para más información, visite: https://mediahub.puma.com

PUMA

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla y vende calzado, ropa y accesorios. Fundada en 1948, PUMA ayuda a los mejores atletas y equipos del mundo a rendir al máximo gracias a sus productos innovadores. Conocida por su icónico logotipo del felino y la banda Formstrip, la empresa ofrece productos de alto rendimiento en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento. Sus colecciones Sportstyle tienen sus raíces en el deporte e inspiran a los consumidores al celebrar la cultura deportiva. Con su larga historia y su sólido legado, PUMA se enorgullece de contar con uno de los archivos más completos del sector, con muchos productos icónicos como las Suede y las Speedcat. El Grupo PUMA, propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd, distribuye sus productos en más de 120 países, da empleo a más de 20 000 personas y tiene su sede en Herzogenaurach (Alemania). Para obtener más información, visite https://about.puma.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.