MUSASHI JAPAN by TAIMATSU lance Road to Shogun, un voyage à travers l’artisanat et la découverte

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Musashi Japan by TAIMATSU Co., Ltd., la marque contemporaine de couteaux japonais ancrée dans l’esprit de l’artisanat et de l’harmonie culturelle, annonce sa nouvelle campagne expérientielle, intitulée Road to Shogun.

Conçue comme le parcours client le plus ambitieux de la marque à ce jour, la campagne invite les visiteurs à explorer les boutiques Musashi Japan participantes pour découvrir les traditions, la culture et l’artisanat qui inspirent la marque.

Inspiré du voyage vers la maîtrise, l'expérience invite les participants à avancer dans une série de paliers en visitant les magasins pour débloquant des récompenses qui célèbrent des éléments de la culture japonaise quotidienne.

Chez Musashi Japon, l'artisanat ne concerne pas seulement le produit final, mais aussi le chemin parcouru pour atteindre la maîtrise. La campagne Road to Shogun reflète cette philosophie en guidant les clients à travers un voyage qui reflète le dévouement, la curiosité et la progression que l'on trouve dans l'artisanat traditionnel japonais.

Les participants commencent leur voyage en se connectant à la carte de la campagne ou en recevant une brochure de la campagne dans les boutiques participantes. Au fur et à mesure qu'ils visitent les lieux et scannent les codes QR en magasin, chaque visite est enregistrée et les participants avancent dans la campagne Road to Shogun.

Le voyage se déroule à travers cinq paliers, chacun débloquant une récompense inspirée de la culture japonaise :

Premier palier – Pack d'autocollants

Symbolise le premier pas du participant vers le statut de shogun.

Second palier – Tenugui original de Musashi Japan

Le tenugui japonais traditionnel est un mince tissu de coton rectangulaire utilisé pour une variété d'usages quotidiens.

Troisième palier – Chochin original de Musashi Japan

Un chochin traditionnel, l'emblématique lanterne japonaise en papier historiquement utilisée pour l'éclairage et la décoration.

Quatrième palier – Tenue de festival de Musashi Japan

L'ensemble officiel du festival traditionnel Musashi Japan, avec un manteau et une casquette heureux inspirés des tenues classiques du festival japonais.

Cinquième palier – Premier prix

Les participants qui terminent le voyage reçoivent le Premier prix : une estampe ukiyo-e originale commandée exclusivement pour Musashi Japon. Créée par un artiste japonais dans le style traditionnel ukiyo-e, l'œuvre célèbre l'artisanat japonais et l'héritage culturel derrière les couteaux Musashi Japan.

En plus des récompenses de palier, les clients qui dépensent 100 000 ¥ ou plus en magasin recevront une impression emaki exclusive de Musashi Japan, inspirée des rouleaux illustrés traditionnels représentant des artisans au travail et des scènes de la vie japonaise.

La campagne est ouverte à tous les clients visitant les magasins participants. Une fois qu'un rang est débloqué, les récompenses peuvent être récupérées en magasin en montrant la progression réalisée aux équipes de Musashi Japan. Les participants peuvent collecter toutes les récompenses qu'ils débloquent pendant le voyage. Chaque récompense ne peut être obtenue qu'une seule fois.

« Le chemin vers la maîtrise ne se fait jamais en une seule étape. C'est un voyage façonné par l'exploration, le dévouement et le respect de l'artisanat. Road to Shogun invite nos clients à vivre ce voyage avec nous. »

À propos de MUSASHI JAPAN by TAIMATSU

Musashi Japan allie les techniques traditionnelles de forgeage japonaises à un design moderne, créant des couteaux qui incarnent la précision, l'équilibre et la simplicité esthétique. Chaque lame représente l’esprit de l’artisanat japonais : intemporel, discipliné et magnifiquement raffiné.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : https://www.musashihamono.com/pages/road-to-shogun-campaign

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