Andersen Consulting rozszerza zakres oferty technologicznej we Francji

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting rozszerza ofertę usług w dziedzinie cyfrowej transformacji wraz z zawarciem umowy o współpracy z francuską firmą Teolia Consulting, która specjalizuje się w zarządzaniu projektami i produktami, inżynierii platform przetwarzania danych w chmurze, przekształcaniu danych oraz integracji i wdrażaniu pakietu oprogramowania Atlassian.

Założona w 2014 r. firma Teolia Consulting pomaga organizacjom w osiągnięciu odpowiedniej wydajności procesów cyfrowych, od sprawnej metodyki po rozwiązania skracające czas wprowadzenia produktów na rynek. Firma wykorzystuje wiedzę fachową, koncentrując się na dostarczaniu zintegrowanych strategii umożliwiających dostosowanie technologii do zmian organizacyjnych. Firma współpracuje z klientami z wielu różnych branż, w tym bankowości, ubezpieczeń, mody i handlu detalicznego, wspierając ich we wzmacnianiu odporności i szybszym osiąganiu dojrzałości cyfrowej.

– Teolia Consulting wychodzi z założenia, że prawdziwa transformacja może dokonać się tylko wtedy, gdy rozwój technologii idzie w parze z rozwojem człowieka – powiedziała Lucienne Jacquet, wspólniczka zarządzająca Teolia. – Dzięki nawiązaniu współpracy z Andersen Consulting nie tylko zwiększamy zasięg oddziaływania, ale również zyskujemy dostęp do ogólnoświatowej organizacji partnerów o podobnych zapatrywaniach. Synergia ta pozwala nam dostarczać zintegrowane rozwiązania na światową skalę, zapewnić płynną koordynację na różnych rynkach oraz zaoferować klientom bogatą wiedzę techniczną, aby pomóc im w optymalizacji prowadzonej działalności.

– Teolia Consulting łączy gruntowną znajomość technologii ze sprawdzonymi zdolnościami w obszarze cyfrowej transformacji – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Potencjał techniczny firmy oraz jej innowacyjne rozwiązania stanowią uzupełnienie naszej platformy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować klientom, którzy mierzą się ze skomplikowanymi wyzwaniami w sferze cyfrowej, praktyczne rozwiązania zorientowane na wyniki.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.