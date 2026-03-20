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アンダーセン・コンサルティング、フランスでテクノロジープラットフォームを拡張

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、プロジェクトおよびプロダクト・マネジメント、クラウドプラットフォーム・エンジニアリング、データ変革、ならびにAtlassianスイートの統合と導入を専門とするフランスの企業テオリア・コンサルティングとの提携契約を通じ、デジタルトランスフォーメーション領域の提供サービスを拡充したと発表しました。

2014年に設立されたテオリア・コンサルティングは、アジャイル手法からタイム・トゥ・マーケットの実現に至るまで、企業のデジタルパフォーマンス向上を支援しています。同社は、テクノロジーと組織変革を連動させる統合戦略の提供を強みとしています。銀行、保険、ファッション、小売など幅広い業界で事業を展開し、顧客のレジリエンス強化とデジタル成熟度の加速を後押ししています。

テオリアのマネジング・パートナーであるリュシエンヌ・ジャケ氏は、次のように述べています。「当社では、真の変革はテクノロジーと人が共に進化することで実現すると考えています。アンダーセン・コンサルティングとの協業により、当社の影響力を高めるだけでなく、志を同じくする人材からなるグローバルな組織へのアクセスも可能になります。この相乗効果により、グローバル規模で統合ソリューションを提供し、市場をまたいだシームレスな連携を実現するとともに、パフォーマンス最適化を求める顧客に対して当社の技術的専門性を提供していきます」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーザッツは、次のように述べています。「テオリア・コンサルティングは、高度な技術力と実績あるデジタルトランスフォーメーションの実行力を兼ね備えています。同社の技術的強みと革新的なソリューションは、当社のプラットフォームを補完し、複雑なデジタル課題に直面する顧客に対して、実践的かつ成果重視の価値提供を可能にします」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AI変革、人材領域にわたる包括的なサービスを提供するグローバル・コンサルティング企業です。同社は、アンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界50,000人以上の専門人材と1,000以上の拠点ネットワークを通じて、コンサルティング、税務、法務、バリュエーション、グローバルモビリティ、アドバイザリーに関する高度な専門サービスを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任組合であり、世界中の加盟事務所および提携事務所を通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

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