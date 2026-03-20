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Andersen Consulting拓展法国技术平台业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Teolia Consulting签订合作协议拓展自身数字化转型服务，后者是一家法国公司，专注于项目和产品管理、云平台工程、数据转型，以及Atlassian套件的集成和采用。

Teolia Consulting成立于2014年，致力于帮助企业提升数字化绩效，服务范围涵盖敏捷方法论和产品上市提速解决方案。该公司的核心专业能力在于制定一体化战略，实现技术布局与组织变革的协同推进。公司涉足银行、保险、时尚和零售等多个行业，助力客户提升抗风险能力，加快数字化成熟度建设。

Teolia Consulting管理合伙人Lucienne Jacquet表示：“在Teolia Consulting，我们坚信唯有技术和人共同成长，才能实现真正的转型。与Andersen Consulting开展合作，不仅能扩大我们的业务影响力，还能接触到这家全球性机构中理念相通的专业人才。这种协同效应让我们能够在全球范围内交付一体化解决方案，在各市场间实现无缝协作，并将我们深厚的技术实力带给那些追求绩效优化的客户。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Teolia Consulting兼具深厚的技术专长和成熟的数字化转型服务能力。该公司的技术实力和创新解决方案与我们的平台形成互补，使我们能够为面临复杂数字化挑战的客户提供切实可行、以结果为导向的成果。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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