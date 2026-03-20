-

エアスパン・ネットワークスとAtika、防衛向けのレジリエンスに優れたマルチドメイン5G接続の推進で提携

実証済みの空対地5Gに関する知見、AI駆動型ネットワークインテリジェンス、展開可能な5Gコア機能を結集し、ミッションクリティカルな軍事作戦を支援

テキサス州プレノ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ワイヤレス・ネットワーク・ソリューションを提供する世界有数のプロバイダーであるエアスパン・ネットワークス・ホールディングス（Airspan Networks Holdings LLC、以下「エアスパン」）と、防衛・セキュリティー環境向けの展開可能な戦術5G通信を専門とするスペインのテクノロジー企業ATIKA Venture, S.L.（以下「Atika」）は、軍事作戦向けのレジリエンスに優れたマルチドメイン5G接続ソリューションを推進するための戦略的提携を発表しました。

本契約は、まずスペインを中心に、将来的には欧州全域への拡大も視野に入れた商業面および技術面での協業の枠組みを定めるものです。この提携により、エアスパンのオープンRAN（O-RAN）、5G、商用の空対地（ATG）接続に関する専門性と、Atikaの展開型戦術ネットワーク、AI駆動型ネットワークインテリジェンス、5Gコア技術に関する能力が結集されます。

両社は、陸上および航空領域におけるミッションクリティカルな作戦を支えるセキュアでレジリエンスに優れた通信ソリューションを開発します。この協業では、展開可能な5Gネットワーク、マルチドメインMANET接続、インテリジェントなネットワークオーケストレーション、空対地通信を統合し、変化の激しい作戦環境で活動する部隊に高性能な通信接続を提供します。

エアスパンのCEOであるグレン・ラクスダルは、次のように述べています。「エアスパンは、当社のAir-to-Ground In-Motion 5Gソリューションによる重要通信を含め、複雑な接続性の課題を解決してきた実績ある専門性を有しています。Atikaとともに、当社の商用ワイヤレス技術を、レジリエンスに優れた防衛即応型ソリューションへと転換する取り組みを加速させます。Atikaは、防衛分野における深い運用経験に加え、サイバーセキュリティー、AI駆動型ネットワークインテリジェンス、5Gコアシステムにまたがる先進技術によって、当社の能力を補完します。」

Atikaのマネージングディレクターを務めるアナ・ロドリゲス・キロスは、次のようにコメントしています。「軍事作戦の未来は、展開可能で、インテリジェントかつ主権を担保できるネットワークにかかっています。エアスパンとの協業により、衛星通信や従来型無線リンクを超える接続性を実現しつつ、防衛向けマルチドメイン5Gを支援できるようになります。スペイン陸軍との取り組みを通じて、当社は即応性、機動性、任務遂行効果において実際の運用上の効果をもたらす技術に注力しています。この提携は、高度な5G機能がそうした課題にどのように対応できるかを明確に示すものです。」

エアスパンについて

テキサス州プレノに本社を置くエアスパン・ネットワークス・ホールディングス（Airspan Networks Holdings LLC）は、米国を拠点としグローバルに事業を展開する革新的なワイヤレス・ソリューション・プロバイダーであり、キャリアグレードの5Gおよび高度な無線接続の提供に注力しています。エアスパンのポートフォリオは、インビルディング、屋外、空対地（ATG）の3つの中核ソリューション分野にわたり、公衆・民間ネットワーク環境の双方に向けた、DAS、オープンRAN、小型基地局向けの市場をリードする製品群を提供しています。エアスパンは、モバイル・ネットワーク・オペレーター、ニュートラルホスト・プロバイダー、企業、公共部門の組織、ならびにその他のサービス・プロバイダーを支援し、カバレッジと伝送容量を強化しつつ、迅速かつ効率的な導入を可能にする、信頼性とスケーラビリティに優れたワイヤレス・ネットワークの構築を支援します。

詳細は、 https://airspan.com/ をご覧ください。

Atikaについて

Atikaは、防衛・セキュリティー向けの高度な戦術通信および展開可能な5Gネットワークを専門とするスペインのテクノロジー企業です。同社の技術は、実運用環境を想定して設計された、フェデレーテッドアーキテクチャ、マルチドメイン接続、ネットワークインテリジェンス機能に重点を置いています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Media & Analyst Contact:
Kyle Allen
kallen@airspan.com

Industry:

Airspan Networks Holdings LLC.

Release Versions
EnglishJapanese

Contacts

Media & Analyst Contact:
Kyle Allen
kallen@airspan.com

More News From Airspan Networks Holdings LLC.

エアスパン・ネットワークス、5G In-Motionプラットフォームを防衛向けMANET、高高度プラットフォーム、ドローン分野へ展開を拡大

米テキサス州プラノ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界的なワイヤレス・ネットワーク・ソリューション・プロバイダーであるエアスパン・ネットワークス・ホールディングス（エアスパン）は、実証済みの「In-Motion 5G」ソリューションについて、商用空対地（ATG）展開を超え、防衛グレードの5G MANET、高高度擬似衛星（HAPS）システム、および無人航空プラットフォーム分野へと拡張することを発表しました。 米国における機上配備の成功および日本での直近の契約獲得を受け、エアスパンは、地上インフラと衛星ネットワーク間で効率的に運用できるよう設計された3GPP準拠の統合アクセスおよびバックホール（IAB）アーキテクチャの高度化を進めています。この新たな通信レイヤーは、高移動性、高高度、さらには電波妨害環境下においても最適化された高レジリエンスの広域接続を提供します。 エアスパンのCTOであるポール・シニアは、「エアスパンは、高度な5Gが過酷な空中運用環境下においても高い信頼性で動作することを実証してきました。現在、当社はIn-Motionプラットフォームを高...

エアスパン・ネットワークス、「エアユニティー（AirUnity）スモール・セル」を発表し、ソフトウエア定義型LTE／5Gによる柔軟なキャリアおよび企業向け展開を実現

テキサス州プレイノ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エアスパン・ネットワークス・ホールディングス（以下、「エアスパン」）は、ワイヤレス・ネットワーク・ソリューションを提供する世界有数のプロバイダーとして、次世代スモール・セル製品群である「エアユニティー・スモール・セル」の提供開始を発表しました。同製品群は、屋内外での多様な環境で、スケーラブルなネットワーク高密度化を可能にする用途別展開を通じて、移動体通信事業者（MNO）や企業が4Gや5Gのカバレッジと容量を拡張できるように設計されています。 エアユニティーは、時分割複信（TDD）と周波数分割複信（FDD）の両方式での複数の周波数帯域において、スタンドアローン（SA）モードやノン・スタンドアローン（NSA）モードなど、4G LTEや5G NR対応の統合型ベースバンドを備える業界初のスモール・セル製品群です。また、スプリット2およびオール・イン・ワン（AIO）アーキテクチャーの両方をサポートするエアユニティーは、オペレーターが特定のニーズに対応するカバレッジや容量の課題に対応しつつ、ネットワークの性能とコス...

エアスパン・ネットワークス、力強い成長と高い収益性で2026年を迎える

テキサス州プレノ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エアスパン・ネットワークス・ホールディングス（Airspan Networks Holdings LLC）（以下、エアスパン）は、ワイヤレス・ネットワーク・ソリューションを提供する世界有数のプロバイダーとして、2025年の第4四半期および通期の業績を発表しました。エアスパンは、顧客基盤の拡大、新製品の市場投入、ならびにテキサス州プレノに新たな本社を構えたことを追い風に、力強い勢いをもって2026年を迎えています。 エアスパンは2025年において、売上高の伸長、収益性の改善、受注残の拡大により、力強い業績を達成しました。 第4四半期の売上高は4500万ドル、通期の売上高は1億1500万ドル超となり、前年比で20%以上の成長を記録 通期で営業黒字を確保し、四半期ごとに利益成長が加速 7000万ドルの力強い受注残を有し、2026年の成長に対する明確な見通しを確保 受注残および現在の売上高の年間換算（ランレート）を踏まえ、2026年の売上高成長率は25%～30%を見込む 「インビルディング、オープンRAN、空対地...
Back to Newsroom