Andersen Consulting expande su plataforma de tecnología en Francia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting expande su oferta de transformación digital a través de un acuerdo de colaboración con Teolia Consulting, una firma francesa especializada en gestión de proyectos y productos, ingeniería de plataformas de nube, transformación de datos e integración y adopción del paquete Atlassian.

Fundada en 2014, Teolia Consulting ayuda a que las organizaciones logren rendimiento digital, desde metodología ágil hasta soluciones de tiempo de lanzamiento al mercado. Los conocimientos de la firma se especializan en ofrecer estrategias integradas que puedan alinear la tecnología con el cambio organizacional. El firma trabaja en distintos industrias, entre ellas banca, seguros, moda y venta minorista, con el objetivo de brindar herramientas a los clientes para que sean más resilientes y aceleren la madurez digital.

“En Teolia Consulting, consideramos que la verdadera transformación se produce cuando la tecnología y las personas evolucionan juntas”, señaló Lucienne Jacquet, socia gerente de Teolia. “Al colaborar con Andersen Consulting, no solo amplificamos nuestro impacto sino que además podemos acceder a una organización mundial de individuos con ideas afines. Esta sinergia nos permite ofrecer soluciones integradas a escala global, contar con una coordinación transparente entre mercados y aportar nuestros profundos conocimientos técnicos a clientes que buscan optimizar el rendimiento”..

“Teolia Consulting combina profundos conocimientos tecnológicos con capacidades de transformación digital demostradas”, afirmó Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “La solidez técnica y las soluciones innovadoras de la firma complementan nuestra plataforma y nos permiten ofrecer resultados prácticos y basados en el rendimiento para clientes que se enfrentan a desafíos digitales complejos”.

Andersen Consulting es una práctica de consultoría global que ofrece un conjunto de servicios integrales que incluyen estrategia corporativa, negocios, tecnología, transformación de IA y soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicios multidimensional de Andersen Global para ofrecer conocimientos de consultoría, impositivos, legales, de valuación, de movilidad global y de asesoría de clase mundial en una plataforma global con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 lugares a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

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