Andersen Consulting udvider sin teknologiplatform i Frankrig

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sit udbud inden for digital transformation med en samarbejdsaftale med Teolia Consulting, et fransk firma, der specialiserer sig i projekt- og produktstyring, cloud-platformsudvikling, datatransformation samt implementering og brug af Atlassian-pakken.

Teolia Consulting blev grundlagt i 2014 og hjælper organisationer med at opnå digital performance, fra agile metoder til løsninger, der reducerer lanceringstiden. Virksomhedens ekspertise består i at levere integrerede strategier, der bringer teknologi og organisatorisk forandring i overensstemmelse. Virksomheden arbejder på tværs af brancher, herunder inden for bank- og finanssektoren, forsikring, mode og detailhandel, og hjælper kunder med at få større robusthed og accelerere deres digitale modenhed.

"Hos Teolia Consulting mener vi, at ægte transformation opstår, når teknologi og mennesker udvikler sig sammen," sagde Lucienne Jacquet, der er administrerende partner i Teolia. "Ved at samarbejde med Andersen Consulting forstærker vi ikke blot vores gennemslagskraft, men får også adgang til en global organisation af ligesindede. Denne synergi gør det muligt for os at levere integrerede løsninger i global skala, koordinere gnidningsfrit på tværs af markeder og bringe vores tekniske ekspertise i spil for kunder, der ønsker at optimere deres performance."

"Teolia Consulting kombinerer dyb teknologisk ekspertise med dokumenterede kompetencer inden for digital transformation," sagde Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og CEO i Andersen. "Virksomhedens tekniske styrker og innovative løsninger supplerer vores platform og gør det muligt for os at levere praktiske, resultatorienterede løsninger til kunder, der står over for komplekse digitale udfordringer."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedstrategi, forretningsudvikling, teknologi og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen er integreret med den multidimensionelle servicemodel i Andersen Global, der tilbyder brancheførende rådgivning inden for consulting, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og advisory-ydelser via en global platform med mere end 50.000 professionelle på verdensplan og en tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer over hele verden.

