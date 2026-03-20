Andersen Consulting擴大法國技術平台業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Teolia Consulting簽署合作協議擴大自身數位化轉型服務，後者是一家法國公司，專注於專案和產品管理、雲端平台工程、資料轉型，以及Atlassian套件的整合和採用。

Teolia Consulting成立於2014年，致力於協助企業提升數位化績效，服務範圍涵蓋敏捷方法論和產品上市提速解決方案。該公司的核心專業能力在於制定整合式策略，實現技術布局與組織變革的協同推進。公司跨足銀行、保險、時尚和零售等多個產業，協助客戶提升抗風險能力，加快數位化成熟度建設。

Teolia Consulting執行合夥人Lucienne Jacquet表示：「Teolia Consulting堅信，唯有技術和人共同成長，才能實現真正的轉型。與Andersen Consulting展開合作，不僅能擴大我們的業務影響力，還能接觸到這家全球性機構中志同道合的專業人才。這種綜效讓我們能夠在全球交付整合式解決方案，在各市場間實現順暢合作，並將我們深厚的技術實力帶給那些追求績效最佳化的客戶。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Teolia Consulting兼具深厚的技術專長和成熟的數位化轉型服務能力。該公司的技術實力和創新解決方案與我們的平台相得益彰，使我們能夠為面臨複雜數位化挑戰的客戶提供切實可行、以結果為導向的成果。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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