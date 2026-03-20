Andersen Consulting étend sa plateforme technologique en France

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi d’élargir son offre de services de transformation numérique en concluant un accord de collaboration avec Teolia Consulting, une société française spécialisée dans la gestion de projets et de produits, l’ingénierie des plateformes cloud, la transformation des données, ainsi que l’intégration et l’adoption de la suite Atlassian.

Fondée en 2014, Teolia Consulting aide les organisations à optimiser leurs performances numériques, en partant des méthodologies agiles jusqu’aux solutions permettant de réduire les délais de mise sur le marché. L’expertise de la société repose sur la mise en œuvre de stratégies intégrées qui alignent la technologie sur la transformation organisationnelle. Présente dans divers secteurs, notamment la banque, l’assurance, la mode et la vente au détail, Teolia Consulting aide ses clients à renforcer leur résilience et à accélérer leur maturité numérique.

« Chez Teolia Consulting, nous sommes convaincus que la véritable transformation survient lorsque la technologie et les personnes évoluent ensemble », a déclaré Lucienne Jacquet, associée gérante de Teolia. « En collaborant avec Andersen Consulting, non seulement nous amplifions notre impact, mais nous sommes également en mesure d’accéder désormais à un réseau mondial de professionnels partageant les mêmes valeurs. Cette synergie nous permet de proposer des solutions intégrées à l’échelle mondiale, de coordonner nos actions de manière fluide entre les différents marchés et d’apporter notre expertise technique aux clients qui souhaitent optimiser leur performance. »

« Teolia Consulting allie une expertise technologique approfondie à des capacités éprouvées en matière de transformation numérique », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen. « Les compétences techniques et les solutions innovantes de cette société viennent compléter notre plateforme et nous permettent d’offrir à nos clients des résultats concrets et efficaces pour relever les défis numériques complexes auxquels ils sont confrontés. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

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