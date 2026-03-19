Winamp Group : Bridger étend sa couverture mondiale des droits et lance la collecte des droits offline

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Winamp Group (Paris: ALWIN) (Brussels: ALWIN), maison mère de Winamp, annonce une avancée majeure dans le développement de sa plateforme de gestion des droits d’auteur Bridger, dans le cadre de sa stratégie visant à construire un écosystème complet dédié aux créateurs.

Bridger a signé de nouveaux accords avec des sociétés de gestion collective de premier plan, notamment SUISA (Suisse et Liechtenstein), MCT (Asie du Sud-Est) et ABRAMUS (Brésil), élargissant significativement son empreinte internationale.

Ces accords font suite à l’admission récente de Bridger en tant que Rights Management Entity (RME Client) au sein de CISAC, lui permettant d’établir des relations directes avec les sociétés de gestion collective à travers le monde et d’accélérer l’extension de sa couverture des droits.

Alors que l’industrie musicale s’est largement digitalisée, Bridger dispose désormais d’une couverture quasi complète des droits numériques. Toutefois, une part significative des revenus reste liée aux droits dits « offline », tels que les droits de performance et les droits mécaniques — par exemple lorsque la musique est diffusée à la radio ou à la télévision, dans des lieux publics comme les commerces ou restaurants, lors d’événements live, ou encore via des supports physiques. Ces revenus demeurent complexes à collecter et sont souvent sous-exploités, en particulier pour les artistes indépendants.

En intégrant ces droits, en complément des droits mécaniques online locaux, Bridger élargit le périmètre des droits qu’il peut gérer et monétiser, augmentant ainsi le revenu potentiel par créateur et améliorant l’efficacité de la collecte.

Cette évolution renforce la proposition de valeur de Winamp for Creators et soutient l’ambition de Winamp Group de proposer une plateforme intégrée combinant distribution, engagement et monétisation.

Ces premiers accords constituent une étape importante dans un plan de déploiement plus large et marquent le début de l’expansion de Bridger dans la collecte des droits offline, une brique stratégique clé de son infrastructure globale de gestion des droits, avec de nouveaux partenariats attendus au cours du deuxième trimestre.

« Bridger s’attaque à l’une des dernières inefficiences majeures de l’industrie musicale : la fragmentation des droits », déclare Alexandre Saboundjian, CEO de Winamp Group. « Suite à notre reconnaissance au sein de la CISAC, nous accélérons le déploiement de notre réseau global. En étendant notre couverture aux droits offline et en renforçant notre présence internationale, nous construisons une infrastructure capable de capter davantage de valeur pour les créateurs. »

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

30 Avril 2026 – Publication des résultats 2025

À propos de Winamp Group

Winamp Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Winamp Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.

À propos de Bridger - www.bridgermusic.io

Bridger s'engage à soutenir les auteurs-compositeurs en leur proposant des solutions innovantes en matière de perception de droits d'auteur. Conçue comme une plateforme de gestion des droits d'auteur intuitive et facile à utiliser, Bridger permet aux auteurs-compositeurs d'enregistrer leurs œuvres musicales en quelques minutes et de débloquer des flux de revenus supplémentaires au-delà de leur distributeur numérique.

À propos de Winamp – www.winamp.com

Winamp redéfinit l’expérience musicale en créant une plateforme innovante qui renforce le lien entre les artistes et leurs fans. Nous fournissons des outils puissants permettant aux créateurs de gérer leur musique, d’élargir leur audience et de maximiser leurs revenus, tout en offrant une expérience d’écoute fluide grâce au Winamp Player.

Winamp for Creators est notre plateforme dédiée, conçue pour offrir aux artistes musicaux tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Des outils de monétisation aux services de gestion musicale, elle regroupe les ressources essentielles permettant aux créateurs de prendre en main leur carrière.