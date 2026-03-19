Grafton Group plc Acuerdo Para La Adquisición de Mercaluz

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Grafton Holdings Iberia S.L.U., filial de Grafton Group plc ("Grafton"), distribuidor multinacional europeo líder de productos y soluciones para la construcción, anuncia que ha alcanzado un acuerdo —pendiente de autorización por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)— para adquirir el 100 % del capital social de Componentes Eléctricos Mercaluz, S.A., Mercaluz Hogar, S.L.U., EAS Electric Smart Technology, S.L.U. y Mercaluz Canarias, S.L.U. (conjuntamente, "Mercaluz").

Mercaluz, grupo español de propiedad familiar fundado en 1986 y con sede en la provincia de Alicante, registró unas ventas no auditadas en 2025 de 150,4 millones de euros. Mercaluz es un distribuidor especializado en soluciones de climatización —tanto doméstica como comercial— dirigido principalmente a pequeños y medianos instaladores profesionales, atendiendo a unos 10.500 clientes en 2025. Cerca del 75 % de las ventas proceden de marcas propias, especialmente la marca Johnson, de rápido crecimiento y cuyos derechos europeos son propiedad de Mercaluz.

Aproximadamente el 70 % de las ventas se orientan al instalador profesional, de manera directa o a través de distribuidores, mientras que el resto corresponde a electrodomésticos y gama blanca comercializados casi exclusivamente a mayoristas, distribuidores y promotores inmobiliarios.

El equipo directivo actual continuará liderando la compañía, respaldado por más de 330 empleados repartidos en 18 centros en España.

Con un crecimiento del PIB del 2,6 % en 2025, España se situó entre las economías europeas con mejor comportamiento. Para 2026, se prevé un crecimiento del sector de la construcción del 3–4 %, con la climatización (HVAC) entre las categorías de mayor dinamismo. La adquisición de Mercaluz supone un avance significativo en la estrategia de Grafton para reforzar y ampliar su presencia en el fragmentado mercado de distribución de materiales y soluciones para la construcción en la Península Ibérica, tras la compra de Salvador Escoda en octubre de 2024.

Ambas compañías operan en el segmento de HVAC y se beneficiarán de sinergias de compra, manteniendo al mismo tiempo sus modelos de negocio diferenciados: Mercaluz se centra en un modelo de entrega directa con una reducida red de sucursales, apoyándose en plataformas regionales y una gama de producto concentrada en unas 9.000 referencias, mientras que Salvador Escoda opera con 95 delegaciones, refuerza su servicio con entregas directas y dispone de más de 140.000 referencias.

Grafton prevé apoyar a Mercaluz en el desarrollo de sus marcas y en la expansión orgánica dentro del mercado ibérico.

Declaración de Mario Ballarin, CEO de Grafton Holdings Iberia:

“Estamos muy satisfechos ante la posibilidad de incorporar a esta empresa familiar con gran potencial y a su excelente equipo directivo a la creciente presencia de Grafton en España. Mercaluz reúne todas las cualidades que buscamos en una adquisición: opera en un segmento de alto crecimiento, cuenta con un modelo escalable y disfruta de un fuerte reconocimiento en el sector. Sujeto a la aprobación regulatoria, esta operación reforzará nuestra posición en el dinámico mercado español de climatización, elevando nuestras ventas combinadas hasta unos 400 millones de euros y avanzando en nuestro objetivo de construir un grupo de referencia en la distribución de productos y soluciones para la construcción en la Península Ibérica”.

Sobre Grafton

Grafton Group plc es un distribuidor multinacional europeo de productos y soluciones para la construcción, estructurado en cuatro áreas geográficas: Isla de Irlanda, Gran Bretaña, Europa del Norte y Península Ibérica. En Irlanda, además, opera el canal minorista especializado en mejoras del hogar.

El Grupo opera a través de 470 delegaciones y cuenta con unos 10.000 empleados. Su porfolio incluye marcas de reconocido prestigio:

- Isla de Irlanda: Chadwicks Group, Woodie's y MacBlair

- Reino Unido: Selco, Leyland SDM, T.G. Lynes, CPI EuroMix y StairBox

- Europa del Norte: Isero / Polvo (Países Bajos) e IKH (Finlandia)

- Península Ibérica: Salvador Escoda (España)

Más información en www.graftonplc.com