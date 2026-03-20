Andersen Consulting expande plataforma tecnológica na França

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting amplia sua oferta de transformação digital por meio de um Acordo de Colaboração com a Teolia Consulting, uma empresa francesa especializada em gestão de projetos e produtos, engenharia de plataformas em nuvem, transformação de dados e integração e adoção do pacote Atlassian.

Fundada em 2014, a Teolia Consulting ajuda organizações a alcançar desempenho digital, desde metodologias ágeis até soluções de time-to-market, ou seja, o tempo de lançamento no mercado, em português. A expertise da empresa concentra-se na entrega de estratégias integradas que alinham a tecnologia com a mudança organizacional. A empresa atua em diversos setores, incluindo bancos, seguros, moda e varejo, capacitando os clientes a fortalecer a resiliência e acelerar a maturidade digital.

“Na Teolia Consulting, acreditamos que a verdadeira transformação acontece quando a tecnologia e as pessoas evoluem juntas”, disse Lucienne Jacquet, sócia-gerente da Teolia. “Ao colaborar com a Andersen Consulting, não apenas ampliamos nosso impacto, mas também ganhamos acesso a uma organização global de profissionais com a mesma mentalidade. Essa sinergia nos permite oferecer soluções integradas em escala global, coordenar de forma fluida entre mercados e levar nossa profundidade técnica a clientes que buscam otimizar o desempenho.”

“A Teolia Consulting combina profunda experiência em tecnologia com capacidades comprovadas de transformação digital”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A força técnica da empresa e suas soluções inovadoras complementam nossa plataforma, permitindo-nos oferecer resultados práticos e orientados a resultados para clientes que enfrentam desafios digitais complexos.

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços, abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação com IA, além de soluções em capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo serviços de consultoria, tributação, assessoria jurídica, avaliação, mobilidade global e assessoria de nível internacional em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 locais por meio de suas empresas associadas e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade em comandita simples e fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas associadas e empresas colaboradoras em todas as partes do mundo.

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